I guai sembrano non terminare mai per Algero Corretini, conosciuto anche come 1727 Wrldstar e soprattutto diventato noto al pubblico per il famoso video in cui diceva “Ho preso il muro fratellì”. Questo ha sì dato il via alla sua carriera nei social, ma anche all’inizio dei primi problemi.

Algero Corretini, aka 1727 Wrldstar: “Ho preso il muro fratellì” condannato maltrattamenti e lesioni all’ex fidanzata

Infatti, dopo quell’incidente, ebbe ricevette dapprima la visita delle forze dell’Ordine per aver guidato non propriamente seguendo il codice della strada e poi altri problemi dopo le accuse dell’ex fidanzata e al mancato rispetto della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Intanto, è stato condannato a 4 anni di reclusione: sembra che dovrà nuovamente tornare in carcere.

I reati a lui contestati sono quelli di maltrattamenti e lesioni personali. Numerose le liti con l’ex compagna, che ha raccontato tutto alla madre e alle forze dell’Ordine. Le minacce che avrebbe ricevuto da parte dell’uomo sono state pesantissime: da quella di darle fuoco a quella di essere picchiata con una mazza di ferro.

Stando alla sua versione dei fatti, qualcuna di queste è stata messa in atto. Le indagini si sono concluse oggi e hanno portato alla condanna per la star del web. Staremo a vedere quali saranno le nuovi fasi di queste tragiche vicende.

Foto di repertorio presa dai social di 1727wrldstar