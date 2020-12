Roma, scomparso Algero Corretini: era il “Fratellì” 1727wrldstar

Scomparso Algero Corretini. Il nome non dirà nulla ai più, ma in queste ore c’è timore per la scomparsa di 1727wrldstar. Si tratta dell’artista diventato famoso col suo nickname poiché fece un video su Instagram in cui dava “lezioni di guida”. Che si tratti di una trovata pubblicitaria – come più di qualcuno sospetta – o meno, la speranza è che il giovane romano “Fratellì” dia notizie di sé o comunque venga ritrovato quanto prima.

Scomparso Fratellì 1727wrldstar: che fine ha fatto Algero Corretini?

A denunciarne la scomparsa, avvenuta a Roma, sarebbe stata proprio la fidanzata dell’uomo sui social e non solo. La ragazza stessa ne ha infatti denunciato la scomparsa a Chi l’ha visto? Stando invece a quanto riporta Leggo, a ragazza sembra si sia intimorita, ma non eccessivamente, poiché al momento della scomparsa avrebbe portato con sé carte di credito, carta di identità, e non solo. Insomma, probabilmente ha solo voluto far perdere un po’ le tracce di sé per un po’. Sui social sono ormai almeno un paio di giorni che i profili a lui dedicati non pubblicano post.

La scomparsa “social”

Questo non esclude che a pubblicarli non sia lui stesso, anche perché dall’ultimo post di Instagram, datato 7 dicembre, si apprende che Simona, presumibilmente la sua compagna, ha scritto che “Nessuno ha avuto notizie di questa sparizione, non è in nessuna caserma e in nessuna delle carceri di Roma, la situazione rimane un mistero“. Diversi i commenti al post, anche ironici.

Sulla pagina Facebook a lui dedicata, l’ultimo post condiviso risale invece all’8 dicembre, ma è probabile che si tratti più di una pagina parodistica e non gestita da lui. Altro post, sempre su Instagram, “Amore, sono quasi 10 ore che te ne sei andato, ti aspetto a casa con il bimbo, ti amo – la tua Simona“.

Stando a questo post, dunque, Algero Corretini sarebbe scomparso da almeno 4 giorni. Dal 6 dicembre non si hanno notizie di lui e si invita chiunque sappia qualcosa a contattare i suoi familiari.

A ogni modo, si spera che il ragazzo venga ritrovato quanto prima.