Di nuovo guai per Algero Corretini, nel mondo dei social meglio conosciuto come 1727 Wrldstar. Difatti il “fratellì” del web dopo il carcere fatto a causa dei maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, è stato di nuovo arrestato.

1727WrldStar arrestato di nuovo: i motivi

Ad annunciarlo è stato lo stesso Corretini attraverso Instagram, il social che l’ha reso popolare. Secondo quanto descritto dall’influencer, l’uomo ha violato la sorveglianza speciale e, proprio per questo, sarà processato per direttissima.

“Mi hanno arrestato di nuovo, oggi è 18 novembre, mi sono fatto 16 giorni di semi libertà e mi hanno arrestato. Domani ho il processo per direttissima, sono agli arresti domiciliari”.

Lo sfogo di Algero Corretini

L’uomo non ci sta. Difatti il personaggio romano molto seguito dai giovani ha raccontato di come qualcuno stia cercando di mettere a repentaglio la sua sanità mentale. “Lavoro con i social, con la tv. Mi hanno dato la sorveglianza speciale come se fossi un criminale. Fate girare le storie. Mi stanno togliendo la libertà, mi stanno distruggendo la vita a caso. Sono stato arrestato per la terza volta senza aver fatto nulla”.