Algero Corretini, meglio conosciuto al mondo social come 1727 Wrldstar, è uscito di galera. Ad annunciarlo è stato lo stesso influencer romano attraverso una storia Instagram.

L’uomo aveva fatto parlare di sé per due motivi: una misteriosa sparizione poi risultata solo una messa inscena e, fatto gravissimo, la violenza perpetrata ai danni della ragazza.

Le parole di 1727 Wrldstar una volta uscito di galera

Questo ce l’hanno i criminali veri, quelli come me. Il libretto rosso, senti che aria de libertà” Grazie a tutte le persone che mi sostengono, anche solo pensato. Persone a cui una mia stupidaggine migliora la giornata, a tutte quelle persone che mi hanno tenuto nel cuore, nonostante la mia carcerazione. A chi soffre e a chi sta bene anche se non mi segue, il mio intento è stato sempre farvi divertire e mai essere un esempio da non seguire. Grazie a tutti, vi voglio bene’.