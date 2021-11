Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 15 novembre 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 15 novembre 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Imma Tataranni Sostituto Procuratore – 2

23:45 Settestorie

23:55 TG1 Sera

00:00 Settestorie

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Quelli che il lunedì

00:00 The Blacklist – Fratelli

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Chesucc3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:20 La versione di Fiorella

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

01:10 Terza Pagina

02:00 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Doppio Rapimento – Gone

01:42 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:04 Ragazza Tutta Nuda Assassinata Nel Parco

03:37 Superclassifica Show 1980

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Inscienza

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Manomissioni – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:18 Le Iene Presentano: L’Omicidio di Serena Mollicone

01:06 Interceptor – Mad Max

02:50 Studio Aperto – la Giornata

03:02 Sport Mediaset – la Giornata

03:17 Ed Harris – Celebrated

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grey’s Anatomy

23:20 Lie to me

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Io prima di te

23:35 50 volte il primo bacio

01:25 Sex Movie in 4D

03:30 Lady Killer

04:50 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Little Big Italy – Bruxelles. 1A parte

23:00 Little Big Italy – Praga

00:45 Airport Security Spagna

02:35 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Verità – Chicago Fire II

21:04 Special Forces – Liberate L’Ostaggio

23:28 Van Helsing

01:58 La Sfuriata – Suits IX

02:38 Un Ultimo Raggiro – Suits IX

21 Rai 4

20:43 Just for Laughs XVII ep.2

21:20 Inheritance – Eredità

23:12 Scary Stories to Tell in the Dark

01:05 Anica appuntamento al cinema

01:08 Vikings S6E1 Nuovi inizi

02:00 Vikings S6E2 Il profeta

02:45 Charlie’s Angels ep.10

03:32 Charlie’s Angels ep.11

22 Iris

20:05 Il Club di Frank – Walker Texas Ranger VIII

21:00 Una Folle Passione

23:21 La Guerra di Charlie Wilson

01:24 Note di Cinema

23 Rai 5

20:44 Visioni – Torinodanza

21:15 Nessun Dorma

22:16 Rosa

23:36 Rock Legends – Prince

00:22 The Great Songwriters – Paul Anka

01:09 Rai News Notte

01:12 My Name is Ernest

02:11 Prossima fermata America

03:20 Evolution – Il viaggio di Darwin

24 Rai Movie

21:10 Grey Owl – Gufo grigio

23:15 Joe Bass l’implacabile

01:10 Hours

02:50 Il segreto del Sahara

25 Rai Premium

20:15 Don Matteo 2 – Il morso del serpente

21:20 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – 2

23:20 Rex – Il cadavere scomparso

00:10 Rex – Il calendario

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Il velo dipinto

23:45 Cougar: AAA toyboy cercasi

00:55 La cultura del sesso

01:45 Brasile e il mondo del sesso a pagamento

02:55 Sex diaries

03:40 Love in Porn

04:10 Sir Ivan: il guru dell’edonismo sessuale

27 Paramount Network

20:00 La casa nella prateria

21:10 Una telecamera per due

23:00 Chiamatemi Babbo Natale

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Padre Brown

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

21:10 Giuseppe venduto dai fratelli

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:15 I menù di Benedetta

20:50 La cucina di Sonia

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 Like – Tutto ciò che Piace

02:10 La Mala Educaxxxion

03:30 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 The Blind Side

23:45 Uomini e Donne

01:18 Grande Fratello Vip Aut.

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Too Large – in carreggiata

23:00 Vite al limite: e poi – Kirsten, Michael, e Roni

01:00 Vite al limite: e poi – Nicole e Ashley D.

02:50 Vite al limite: e poi – James e Cynthia

04:25 Vite al limite: e poi – Lupe e Brittani

34 Cine34

22:06 Finalmente la felicità

00:08 Zitti e mosca

02:02 Un nuovo giorno

03:56 I baccanali di Tiberio

35 Focus

20:15 Il Labirinto Perduto di Imhotep – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Mont Saint Michel – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà I

22:15 La Misteriosa Tomba Dei Celti

23:15 Vulcani: Costruttori della Terra

00:15 Meraviglie Geologiche D’Italia – il Sud, 2

01:30 Attila, il Flagello di Dio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

38 Giallo

20:15 Elementary – il sapore della morte

21:05 L’ispettore Barnaby – Lo Stitcher Society

23:00 Le due facce della legge – la forza della legge

00:10 Le due facce della legge – Le quattro fasi del controllo

01:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Morte di un consigliere

02:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Le radici dell’odio

03:10 Delitti di provincia

04:50 Disappeared

39 TOP Crime

20:16 Guance Rosse – The Mentalist IV

21:10 Lotta Macchiata di Rosso – The Mentalist III

22:03 Indizi Rossi – The Mentalist III

22:58 Arrenditi Benson – Law & Order: Unità Speciale XV

23:52 Vite Distrutte – Law & Order: Unità Speciale XV

00:45 Omicidio A Malibù – il Ritorno di Colombo II

49 Spike TV

20:40 Law & Order: Unità Vittime Speciali

21:30 The Rendezvous – Profezia mortale

23:25 Spartacus

01:30 Top Gear

03:20 I boss del recupero

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – il veleno

21:25 Sopravvivenza estrema

22:20 Sopravvivenza estrema – Foresta pluviale

23:20 WWE Raw

01:25 Border Security: terra di confine

03:15 Bear Grylls: terapia d’urto – Acqua

04:05 Bear Grylls: terapia d’urto – Vermi e cibo

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia Prima TV per Rai

20:30 Le Storie di Passato e Presente – Garibaldi

21:10 Magnifiche. Storia e storie di Università

22:05 Elementi del Patrimonio culturale immateriale Unesco

22:10 Italia viaggio nella bellezza

23:00 Parigi 1900 – La Ville Lumière

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip Aut.

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Mercedes SLK

21:20 Affari a quattro ruote – 1983 Mercedes 500 Sec

22:15 Affari a quattro ruote – Jaguar XJ6 Series 2 4.2

23:10 Affari a quattro ruote – Land Rover Serie III del ’76

00:10 Affari a quattro ruote – Ford Sierra Cosworth

01:05 Affari a quattro ruote – DeLorean

02:00 Affari a quattro ruote – Vw T2 Panel Van

02:55 Affari a quattro ruote – Ford F100

03:50 Affari a quattro ruote – Aston Martin DB7

04:40 Affari a quattro ruote – Ford Mustang Fastback

66 Italia 2

20:15 Separazione – Naruto Shippuden

20:45 Per il Mio Amico – Naruto Shippuden

21:15 Yes Man

23:20 Astinenza e Budini – Mom

23:45 Estrogeni e una Colazione Abbondante – Mom

00:10 La Primissima Volta – Mom

00:40 Un Nuovo Inizio – Mom

01:05 Il Rifugio per Senzatetto – Mom

01:30 Rottura – Naruto Shippuden

01:55 Separazione – Naruto Shippuden

02:20 Per il Mio Amico – Naruto Shippuden

02:48 Simulcast Radio 101