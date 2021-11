Lunedì 15 novembre 2021 andrà in onda in prima serata la ricostruzione dell’omicidio di Serena Mollicone, avvenuto ad Arce ormai diversi anni fa.

Anticipazioni puntata Le Iene 15 novembre 2021

Il programma di Italia 1 non è nuovo a occuparsi del caso. Lunedì verrà riproposta la ricostruzione dell’omicidio di Serena Mollicone e si parlerà del caso che da anni ha accomunato nel dolore l’Italia intera. Diverse le cose che non tornano e che probabilmente verranno chiarite nel processo tutt’ora in corso. Alle ore 21:20 andrà in onda dunque una puntata speciale de Le Iene (le altre due puntate, come di consueto, saranno di martedì e giovedì).

Veronica Ruggeri condurrà il programma e sono previsti altri extra della trasmissione nel mese di dicembre. Forte dei buoni ascolti, la trasmissione di Italia 1 viene confermata dunque per tre prime serate settimanali in questa stagione. Per chi dovesse perdersi la puntata, potrà ritrovarla sull’app Mediaset Infinity.