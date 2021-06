Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 16 giugno 2021: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 16 giugno 2021, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Euro 2020 Italia – Svizzera

23:10 TG1 Sera

23:15 Notti Europee

00:55 RaiNews24

01:30 Calcio: Euro 2020 Italia – Svizzera (R.)

03:05 Luigi Ganna Detective – Il grande inganno

03:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Tra le pagine della pazzia

22:55 Anni 20 Estate

00:25 I Lunatici

02:00 Rosewood – Wooberite e le donne di Rosew

02:43 Cuori in franumi

03:24 Uno strano incidente

04:05 Piloti Interscambio culturale

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Nuovi Eroi

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 TG Magazine

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:35 Confessione Reporter

01:40 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

01:58 Domenica Firmata 1990

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg.20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Il Coltello D’Oro – Grand Hotel – Intrighi e Passioni I

22:55 La Casa Abbandonata – Grand Hotel – Intrighi e Passioni I

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It

01:05 Paperissima Sprint Estate

01:32 Kick Boxing – Distretto di Polizia 4

02:23 Legge Criminale – Distretto di Polizia 4

03:19 Corsa Contro il Tempo – Distretto di Polizia 4

6 Italia 1

20:24 Servizio in Camera – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Il Cosmo sul Comò

23:25 La Solita Commedia – Inferno

01:20 Vecchia Scuola – Brooklyn Nine Nine

01:43 La Pizza di Sal – Brooklyn Nine Nine

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:17 Sport Mediaset – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Tut – Il destino di un faraone

02:30 Otto e mezzo

03:10 Like – Tutto ciò che Piace

03:40 Private Practice

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

23:55 Italia’s Got Talent

01:45 Loving Ibiza

03:55 Coppie che uccidono

04:45 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Accordi & disaccordi

22:55 Maradona – Le verità nascoste

23:55 Operazione N.A.S.

01:35 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 Luna di Miele Alle Hawaii – Modern Family

20:42 Ritratto di Famiglia – Modern Family

21:04 Wild Wild West

23:07 Il Luogo delle Ombre

01:07 Il Passato Ritorna – Game Of Silence

01:47 Fratelli di Sangue – Game Of Silence

02:26 Terra Consacrata – Walker Texas Ranger II

03:06 Gli Uomini del Cielo – Walker Texas Ranger II

04:11 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:35 Criminal Minds VI ep.24

21:20 Contrattempo

23:10 Daughter of the Wolf

00:50 Marvel’s Jessica Jones ep.4

22 Iris

20:05 Il Cobra – Walker Texas Ranger IV

21:00 Insomnia

23:29 Nella Valle di Elah

01:45 Assassins

03:56 La Banda di Jesse James

23 Rai 5

20:15 Great Australian Railway Journeys – Pros

21:15 Blomstedt dirige sinf. n 5 di Bruckner

22:40 Cantautori: Giorgio Gaber

23:00 Cantautori: Gorgio Gaber

23:25 Dionne Warwick live, 1964

00:50 Variazioni Su Tema

01:00 Rai News Notte

01:05 Agatha Christie vs. Hercule Poirot

02:00 Great Australian Railway Journeys – Pros

03:10 Di là dal fiume e tra gli alberi

24 Rai Movie

21:10 Tutta colpa dell’amore – Sweet home Alab

23:05 Movie Mag

23:40 La ragazza del mio migliore amico

01:25 Io sono l’altra – Ich bin die Andere

03:10 Divina creatura

25 Rai Premium

20:05 Un passo dal cielo 4 – Spiriti liberi

21:20 Imma Tataranni – Sostituto procuratore

23:15 Uniche – Tosca

23:55 Il Giovane Montalbano – Il Capodanno p.2

02:05 L’ Avvocato delle Donne – Barbara p.2

03:35 Collana il tuo anno – 1970

04:10 Un Ciclone in Convento 13 – La scelta

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Absolute Zero

23:15 L’ingenua

01:00 Valérie – Diario di una ninfomane

02:50 Mia nonna la escort

03:40 Una trans che si chiama desiderio

04:05 Outrun – Il partito transessuale

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 The Truman Show

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

04:00 Quattro donne e un funerale

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:45 Meteo

20:50 Italia in preghiera – Rosario

21:40 Segreti, i misteri della storia

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:10 Cuochi e fiamme

20:50 La cucina di Sonia

21:30 I Tudors

01:30 The Dr. Oz Show

03:05 I menù di Benedetta

04:50 In cucina con Vissani

30 La 5

20:10 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 155

21:10 17 Again – Ritorno Al Liceo – Love Education

23:15 The Swap – Love Education

01:13 Il Viaggio – una Mamma per Amica II

01:57 Lo Zio Luke – una Mamma per Amica II

02:40 Caterina e Le Sue Figlie 3, 3

31 Real Time

20:25 Love Island Italia

21:25 Elettra e il resto scompare

23:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Crescite sospette

00:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzo da record

01:45 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

02:40 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – il meglio

03:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Attenzione

04:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – 20 lunghi anni

34 Cine34

21:05 I miei primi 40 anni

00:07 La più bella del reame

01:57 Gole Ruggenti

03:43 Segreti di cinema – cine34 ’21

04:02 Teresa la ladra

35 Focus

20:15 Bomba A Bordo – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Il Maestoso Mississippi – Wild Nord America III

22:15 Dalle Black Hills Alle Badlands – Wild Nord America III

23:15 Collisioni Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

00:15 Errori di Comunicazione – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

01:15 Fuori Controllo – Indagini Ad Alta Quota III

02:00 Le Fortezze Inespugnabili – Ancient Discoveries III

02:43 16/06/2021 – Meteo Focus

02:45 Nuova Escursione A Maiorca – Let’s Cruise!

03:30 Il Carnevale della Natura – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

03:50 I Fulmini – Le Furie della Natura I

38 Giallo

20:05 Cherif

21:10 Unforgettable – Fedeltà

22:10 Unforgettable – Voi siete qui

23:10 I misteri di Brokenwood – Morte di un antiquario

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – Libera scelta

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – la vittima perfetta

02:55 Nightmare Next Door – in fin di vita

03:50 Nightmare Next Door – Contanti che uccidono

04:40 Nightmare Next Door – L’ultima colazione

39 TOP Crime

20:15 Per Scegliere di Vivere – The Closer I

21:10 Il Tutore – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:00 Mamma – Law & Order: Unità Speciale XIX

22:55 La Gang – Law & Order: Unità Speciale XV

23:50 Un Figlio Indesiderato – Law & Order: Unità Speciale XV

00:40 Dipingilo di Rosso – The Mentalist I

01:30 Casanova Rosso Cremisi – The Mentalist I

02:20 Venuti Dal Cielo – C.S.I. New York VII

03:00 Vietato Entrare – C.S.I. New York VII

03:44 Tgcom24

03:45 Il Bacio della Morte – Motive II

04:25 Muoio per Te – Motive II

49 Spike TV

20:40 Merlin

21:30 Spartacus

02:20 Top Gear

04:20 Police Interceptors

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – in Colombia

21:25 Vado a vivere nel bosco: casa Raney – Alle Hawaii

22:15 Vado a vivere nel bosco: casa Raney – Missione solitaria

23:15 Shark Week Package – Squali in città

01:00 112: Fire Squad

02:55 Colpo di fulmini – Strani fenomeni

03:50 Colpo di fulmini – Uomo vs. meteo

04:35 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Pio IX l’ultimo papa

21:10 1940 Italia in guerra – Attacco alla Fra

22:10 Italiani. Alberto Sordi

23:10 a.C.d.C. La grande corsa dei carri p.1

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 #maestri – Puntata 82

55 Mediaset Extra

20:30 Contatore Geiger – Camera Cafè

20:35 Camera Cafè

21:20 In-Tolleranza Zero

23:48 Tgcom24

23:55 Il Teo – Sono Tornato Normale

02:10 Colpo Grosso

04:10 16 – Finché C’è Ditta C’è Speranza

59 Motor Trend

20:15 Affari a quattro ruote – On the Road – Land Rover

21:15 Affari a quattro ruote – Lotus Elan M100

22:15 Affari a quattro ruote – Audi S4 Avant del 2001

23:10 Youngtimer Duel

01:55 Fast N’ Loud – Dodge Dart del ’67. 2a parte

02:50 Fast N’ Loud – Motociclette

04:40 Fast N’ Loud – la Riviera del ’69

66 Italia 2

20:15 Isola Sotto Attacco – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

20:45 Il Passato di Lucci – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

21:15 Legami – Naruto Shippuden

21:45 Ninja Che Danzano Nell’Ombra – Naruto Shippuden

22:15 Coloro Che Tutto Sanno – Naruto Shippuden

22:45 Hashirama e Madara – Naruto Shippuden

23:15 La Guerra Dei Clan – Naruto Shippuden

23:40 Ghost Movie

01:25 Il Mistero del Ciliegio Scomparso – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

01:45 Isola Sotto Attacco – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:05 Il Passato di Lucci – Tutti All’Arrembaggio! One Piece

02:28 Simulcast Radio 101