Come gli appassionati di calcio sapranno, questo è l’anno degli Europei di Calcio e della Coppa America. L’europeo 2020 è stato rimandato al 2021 a causa della pandemia e il calcio d’inizio sarà l’11 giugno. La Rai trasmetterà 27 delle 51 partite ufficiali, e in ogni caso tutte quelle in cui giocherà l’Italia.

Europei 2020: data e orario degli incontri in TV: quali trasmetterà la Rai?

Di seguito, il programma completo dei match trasmessi in diretta dalla Rai e visibili anche sulla app Rai Play, sia durante che dopo i match. Non sono ancora disponibili i canali dove verranno trasmessi gli incontri, ma l’unica certezza è che la nazionale italiana verrà trasmessa su Rai uno. Ulteriori match verranno definiti man mano, ma la Rai si è aggiudicata la diretta delle semifinali e della finale. Ancora da chiarire dunque quali saranno i match visibili in chiaro dopo la fase a gironi.

Il calendario delle partite trasmesse in chiaro dalla Rai

Venerdì 11 giugno (ore 21) – Turchia-Italia Rai Uno



Sabato 12 giugno (ore 15) – Galles-Svizzera

Sabato 12 giugno (ore 21) – Belgio-Russia

Domenica 13 giugno (ore 15) – Inghilterra-Croazia

Domenica 13 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Ucraina

Lunedì 14 giugno (ore 21) – Spagna-Svezia

Martedì 15 giugno (ore 21) – Francia-Germania

Mercoledì 16 giugno (ore 21) – Italia-Svizzera Rai Uno



Giovedì 17 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Austria

Venerdì 18 giugno (ore 21) – Inghilterra-Scozia

Sabato 19 giugno (ore 18) – Portogallo-Germania

Sabato 19 giugno (ore 21) – Spagna-Polonia

Domenica 20 giugno (ore 18) – Italia-Galles Rai Uno



Lunedì 21 giugno (ore 21) – Finlandia-Belgio

Martedì 22 giugno (ore 21) – Repubblica Ceca-Inghilterra/Croazia-Scozia

Mercoledì 23 giugno (ore 21) – Portogallo-Francia/Germania-Ungheria