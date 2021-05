Venerdì 14 maggio ci sarà un’importante riunione che potrebbe decidere il futuro a breve termine dell’orario di coprifuoco. Le eventuali modifiche partirebbero poi da lunedì 17 maggio. Scopriamo cosa potrebbe cambiare fra pochi giorni e fino a quando.

Dal 17 maggio coprifuoco alle ore 23?

Diverse le ipotesi circolate in queste ore, tra cui anche quella di utilizzare lo scontrino come autocertificazione per permettere a chi va a cena fuori di “sforare” l’orario delle 22, senza fare corse per tornare a casa. La speranza concreta di un cambiamento potrebbe arrivare però da metà maggio.

Coprifuoco abolito a giugno?

Sembra infatti prendere corpo, come si vociferava ormai da settimane, il cambio di orario a partire dal 17 maggio. L’orario dovrebbe slittare dalle 22 alle 23 o addirittura a mezzanotte. La conferma ancora non c’è e presumibilmente arriverà venerdì 14. L’orario dovrebbe durare fino a fine mese e poi ci sarà una nuova riunione per valutare la possibilità di porre ulteriori modifiche. Si parla addirittura di un’abolizione già a giugno. Possibilità di apertura anticipata anche per alcune attività, la cui ripresa era prevista per il sesto mese dell’anno, ma per il momento si tratta soltanto di ipotesi al vaglio del Governo.

Il prospetto è di ulteriori possibili aperture anticipate, anche per facilitare la ripresa del turismo. Non resta che attendere per vedere se effettivamente queste misure entreranno in vigore.