Matteo Salvini avvistato a Nemi. Il primo week-end di “libertà”, il leader leghista ha scelto di passarlo ai Castelli Romani. Diversi i selfie fatti con la propria fidanzata, Francesca Verdini, rigorosamente in mascherina.

Salvini a Nemi con la compagna

Buona domenica Amici, vi si vuole bene❤️ pic.twitter.com/r6AOxHJrgr — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 2, 2021

Due le mascherine viste nei selfie di Salvini. In una è presente l’hashtag #NoAlCoprifuoco e nell’altra ci sono delle fragole. I motivi, per chi non li avesse ancora intuiti, sono presto detti. Il primo è una battaglia personale che il leader della Lega ha iniziato da tempo contro la decisione del Governo che lui stesso sostiene: quella contro il coprifuoco alle 22, che vorrebbe eliminare.

Niente litigi, quelli li lascio al PD, solo proposte e soluzioni. Ne parliamo ora in diretta su Canale 5 a #domenicalive, ci siete? https://t.co/9ptcYPJkgU — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 2, 2021

La seconda riguarda proprio Nemi. Matteo Salvini è infatti noto per le sue astuzie politiche e difatti è solito indossare, ad esempio, felpe con i nomi delle città che visita. Essendo la cittadina dei Castelli Romani nota per essere il paese delle fragole, il politico lombardo ha voluto così omaggiarla. Proprio da un bel posto con visuale lago di Albano, Salvini si è collegato in diretta a una trasmissione tv.

#Letta, #Conte, #DiMaio, #Fedez: se la cantano, se la suonano e se la censurano tutti da soli, a sinistra.

Viva la Libertà, sempre.

Vi aspetto alle 14.30 a #domenicalive su Canale5😊 pic.twitter.com/8Jgq4gqbvJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 2, 2021

Dunque un fine settimana quello passato da Salvini in giro alla scoperta del piccolo borgo di Nemi. Diverse le persone che gli hanno chiesto di farsi dei selfie dopo averlo riconosciuto e che lui si è cortesemente prestato a fare.