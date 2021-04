Coprifuoco posticipato nei prossimi mesi? Le ipotesi al vaglio del Governo sono quelle che riguardano il posticipo della vigente regola. Per quanto riguarda la sua abolizione, al momento l’idea non sembra essere contemplata. Probabile che da luglio in poi se ne possa parlare. Leggiamo quando potrebbe cambiare l’orario di ritorno a casa

Coprifuoco posticipato a maggio e giugno?

Come detto in precedenza, metà maggio sarà fondamentale. Infatti, il 14 maggio 2021 sarà il primo giorno in cui si valuterà un posticipo del coprifuoco, con possibili aggiornamenti ogni due settimane. Ovviamente, il tutto è subordinato all’andamento del contagio. Ciò significa che se i dati continueranno a essere “confortanti”, si può pensare a un orario prolungato fuori casa.

Decisivo metà maggio

Dunque, se il 14 maggio andrà tutto come gli italiani auspicano, il coprifuoco potrebbe essere posticipato di un’ora e quindi anziché 22, il rientro nell’abitazione sarà alle ore 23 da metà maggio. Ma quanto durerà?

E giugno?

Se i dati continueranno a essere considerati favorevoli, non ci sarà più il coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio, data prevista in cui dovrebbe terminare lo Stato di emergenza in Italia. Non sono escluse proroghe, che anzi sono molto probabili. A ogni modo, se la situazione non peggiorerà, si potrebbe posticipare di un’ulteriore ora l’orario di coprifuoco e dunque anziché tornare a casa alle 23, a giugno si potrebbe rientrare alle 24.

Una prima decisione arriverà il 14 maggio e ogni due settimane ci saranno degli aggiornamenti. Non si è parlato di un coprifuoco suddiviso per zone (eventualmente alle 22 in quelle rosse, e un orario più soft nelle zone gialle), ma l’ipotesi non sembra tuttavia da escludersi del tutto. Negli aggiornamenti sarà valutata un’ipotesi di revisione della scelta dell’orario, ma non significa che ogni due settimane ci saranno dei cambiamenti in merito.

Dunque, fino a metà maggio non sembrano esserci possibilità di godersi una cena fuori in tutta tranquillità, ma a partire da metà del prossimo mese, potrebbe essere possibile un posticipo dell’orario e da giugno si parla della mezzanotte.

Se tutto andrà bene cosa succederà a luglio? La speranza di tutti è che il coprifuoco sarà tolto, ma, come sempre, saranno i dati ad avere l’ultima parola.