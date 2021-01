In ricordo di Willy, che oggi avrebbe compiuto 22 anni

Oggi, 20 gennaio 2021, è il compleanno di Willy Monteiro Duarte. Il giovane avrebbe spento 22 candeline.

La sua uccisione, avvenuta a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, ha sconvolto e continua a sconvolgere tutte le comunità limitrofe e ha lasciato basita l’Italia intera. La vicenda ha avuto un’ampia cassa di risonanza in tutta la Penisola; messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia e ai cari di Willy vennero inviati dal mondo della politica, delle celebrità.

Fino ad arrivare all’individuazione dei colpevoli, ai dettagli raccapriccianti della brutale aggressione.

Ma la vicenda di Willy è andata oltre alla cieca e sorda violenza degli assassini. Le testimonianze di solidarietà si sono espresse in fiaccolate, in preghiere e in ogni singolo fiore deposto a piazzale Oberdan di Colleferro, nel luogo dove l’assassinio è stato consumato.

Nella tragedia, si è riscoperta una dimensione umana che sembrava assopita ormai da tempo. Dalle lacrime versate per la morte di un ragazzo troppo giovane sono scaturiti eventi di riqualificazione, di solidarietà. Come per esempio a Paliano dove, proprio oggi, è stato inaugurato il parco comunale dedicato a Willy.

Anche Anpi Colleferro ha voluto celebrare il ventiduesimo compleanno del ragazzo, postando su Twitter una vignetta di Mauro Biani dedicata al giovane.

Tanti auguri Willy!

Oggi Willy avrebbe compiuto 22 anni.🌹 Il suo sorriso é nei nostri cuori. Rinnoviamo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia ed alle sue amiche e ai suoi amici. Qui Willy in una delle vignette di @maurobiani che lo ricordano.#willymonteiroduarte #20gennaio pic.twitter.com/7vGdoMWvzn — Anpi Colleferro #BellaCiao (@ANPIColleferro) January 20, 2021

La famiglia con un lungo post su Facebook ha voluto ricordare il compleanno di Willy:

“22 anni fa è entrato nella nostra vita un raggio di sole: il nostro caro Willy. Oggi è il primo 20 gennaio senza di lui, senza poterlo festeggiare, senza auguri…è particolarmente dura, ma i nostri pensieri più positivi vanno a lui. Ringraziamo Willy per ogni risata, ogni abbraccio, ogni chiacchierata, per tutto l’amore che ci ha donato. Siamo stati fortunati ad averlo avuto nella nostra vita anche se per così poco tempo.

Auguri Willy ovunque tu sia.

Con amore immenso, la tua famiglia.”

Un augurio a Willy al quale anche noi della redazione ci uniamo, nella speranza che il suo eroico gesto e la sua morte non siano stati vani ma di monito e insegnamento per cercare di ritrovare un’umanità che sembra essersi smarrita.