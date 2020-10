Conte omaggia Willy Monteiro. “Dobbiamo fermare la violenza”

“La violenza non dobbiamo mai considerarla attrattiva, va fermata a tutti i livelli. Mando un abbraccio a Milena, sorella di Willy, e vorrei salutare anche tutti i familiari”. Questo è il succo del discorso del Premier Giuseppe Conte, fatto in diretta Facebook (causa Covid) per commemorale Willy Monteiro Duarte.

Conte ricorda il giovane Willy e lancia un messaggio agli studenti

Un intervento, un contributo alla cerimonia in onore di Willy Monteiro Duarte, il giovane 21enne di Paliano brutalmente ucciso a Colleferro, da parte del Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte.

Una diretta Facebook molto commovente quella fatta dal Premier che, insieme ad altri organi, ha voluto parlare ad insegnanti, alunni e autorità scolastiche. “Dobbiamo evitare che si ripeta un caso come quello di Willy. Come diceva Martin Luther King, quello che spaventa è l’indifferenza dei buoni. Willy ha avuto il coraggio e la forza di intervenire in un contesto pericoloso e c’ha rimesso la vita. Noi dobbiamo scardinare la violenza e fare in modo che non risulti attrattiva”.

Ecco l’intervento completo del Premier Conte: