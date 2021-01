Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 14 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Che Dio ci aiuti 6 – Obbligo o verità – Déjà vu

23:30 Porta a Porta

01:05 RaiNews24

01:33 Che tempo fa

01:40 Il ragazzo dal kimono d’oro 2

03:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:05 Coppa Italia 2020/2021 Atalanta – Cagliari

23:15 Una vita spericolata

00:55 Passione sinistra

02:20 TG 2 Eat Parade

02:30 Videocomic Passerella di comici in tv

02:50 36a America’s Cup 2020 Prada Cup

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Bye Bye Germany

23:10 La Grande Storia doc Einsatzgruppen

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Cultura presenta Newton: Il cielo, dalla media all’alta atmosfera

01:35 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:47 Cuori in Atlantide

02:34 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:55 Il Vizio Ha Le Calze Nere

04:25 Zorro e i Tre Moschettieri

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Riassunto – Daydreamer – Le Ali del Sogno

21:21 Daydreamer, 99 – Daydreamer – Le Ali del Sogno

22:21 Daydreamer, 100 – Daydreamer – Le Ali del Sogno

23:21 Daydreamer, 101 – Daydreamer – Le Ali del Sogno

00:21 Tg5

00:56 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

01:22 Uomini e Donne

03:11 Squadra Antimafia 6

6 Italia 1

20:24 Il Testimone – C.S.I. Miami

21:20 Mamma, Ho Perso L’Aereo

23:20 Mamma Ho Allagato la Casa

01:10 Francine la Conduttrice – American Dad

01:35 I Duecento – American Dad

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Sport Mediaset – la Giornata

02:25 Lo Sapevi?, 17

02:46 Lo Sapevi?, 18

03:06 Il Fantasma di Zorro – Cose di Questo Mondo

03:51 Il Tempo di Wu – Grimm

04:31 Notte Da Incubo – Grimm

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Il tesoro dell’Amazzonia

23:20 Pulp Fiction

02:00 Il legionario

03:45 Lady Killer

9 NOVE

20:10 Deal With It – Stai al gioco

20:55 Supercoppa di Spagna – Real Madrid – Athletic Bilbao

23:35 Avamposti – Cerignola – la quarta mafia

00:50 Avamposti – i ragazzi dello Zen di Palermo

02:00 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Suddivisione del Tesoro – The Big Bang Theory III

20:42 L’ Alternativa Ai Pantaloni – The Big Bang Theory III

21:04 Lucy

23:14 X-Men

01:19 Il Bug – Mr. Robot I

01:56 Il Demone – Mr. Robot I

02:36 Prova di Forza A Casa Diablo – II Parte – Walker Texas Ranger VII

03:16 La Festa Degli Scapoli – Walker Texas Ranger VII

03:56 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi – Squadra Antimafia II

21 Rai 4

20:38 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.1

21:23 For Life ep.1

22:08 For Life ep.2

22:56 3 Days To Kill

00:59 Britannia ep.5

01:52 Britannia ep.6

02:33 Britannia ep.7

03:17 Reign II ep.17

03:57 Reign II ep.18

22 Iris

20:05 I Soldati dell’Odio – Walker Texas Ranger

21:00 Danni Collaterali

23:21 L’ Ultima Alba

01:42 Flags Of Our Fathers

03:49 Senza Destino

23 Rai 5

20:20 The Sense of Beauty – L’atlante della bellezza

21:15 Osn Gatti Wagner Beethoven

22:28 Musica da camera con vista – La Francia

23:02 Rock legends – Eric Clapton

23:26 Rock legends – Green Day

23:50 Jacques Brel live al Casinò di Knokke, 1963

00:26 Pink Floyd – Reflections and Echoes

01:17 Variazioni su tema

01:27 Rai News – Notte

01:30 Hugo Pratt

02:27 The Sense of Beauty – L’atlante della bellezza

03:22 Wild Italy

04:11 Risvegli – Le Isole Svalbard

24 Rai Movie

21:10 L’altra metà della storia

23:05 The Square

01:50 Un ragionevole dubbio

03:10 Movie Mag

03:30 Dèmoni

25 Rai Premium

20:20 Don Matteo 2 – Mogli e buoi dei paesi tuoi ep.10

21:20 Piccola Lady

22:55 Il giro del mondo in 72 giorni

23:50 Raccontami una Storia

02:05 La Squadra 6 – p.6

03:40 Baldini e Simoni

04:15 Doc Martin 2 – ep.1

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Beyond the Law – L’infiltrato

23:15 Guilty of Romance

01:00 Le novizie

02:45 La ragazza di Trieste

04:30 Sexplora

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Le regole della casa del sidro

23:10 Mistero a Crooked House

01:10 The Librarians

03:10 Il giovane ispettore Morse

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

21:00 Meteo

21:05 L’impero del sole

23:50 Indagine ai confini del sacro

00:20 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 Grey’s Anatomy

23:10 Private Practice

00:50 La cucina di Sonia

01:10 La Mala Educaxxxion

02:35 Professor T.

30 La 5

21:10 Quel Mostro di Suocera

23:15 Ceremony

00:58 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 Punti di Vista – New Amsterdam II

02:20 Il Decollo – New Amsterdam II

03:00 Questione di Secondi – New Amsterdam II

03:40 Il Segreto Xxiv , 1502 – il Segreto Xxiv – L’Album Dei Ricordi

04:24 Il Segreto Xxiv , 1503 – il Segreto Xxiv – L’Album Dei Ricordi

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Francesco ed Elisa vs. Bianca e Luca

21:25 Strange Love – i miei fianchi

21:50 Strange Love – Unghie lunghe

22:15 Strange Love – un seno enorme

22:45 Strange Love – Girovita piccolo

23:10 Strange Love – Rapunzel

23:40 Il re del bisturi – Priscilla

00:05 Il re del bisturi – Alexandra

00:25 Body Bizarre – L’uomo gigante

01:20 Body Bizarre – Tre braccia

02:10 Body Bizarre – Testa fuori misura

03:00 Body Bizarre – Nato con quattro gambe

03:45 Body Bizarre – il villaggio dei piccoli

04:30 Body Bizarre – Cancro mortale

34 Cine34

20:01 Scusate il ritardo

22:04 Tre uomini e una gamba

23:54 Tutti gli uomini del deficiente

01:55 Dottor Jekyll e gentile signora

03:36 Mak pigreco 100

35 Focus

20:15 Il Volo del Ministro – Indagini Ad Alta Quota XIV

21:15 I Segreti Degli Asteroidi – Universo Ai Raggi X IV

22:15 Universo Ai Raggi X I, 6 – Universo Ai Raggi X I

23:15 Dalla Terra Alla Luna: la Prima Volta dell’Apollo 8

23:55 Astrosamantha: la Donna Dei Record Nello Spazio

01:50 Ai Posti di Combattimento – Mega Metro

02:30 Il Collegamento Francese – Come Funziona il Canale della Manica

03:05 Top Gun & Aerei Anticarro – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

04:00 Trading Hystory , 5 – la Storia All’Asta

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Legami affettivi

21:10 Grantchester

23:00 Elementary – un fatto storico

23:55 Elementary – la gestione del rischio

00:50 Law & Order – i due volti della giustizia – A qualunque costo

01:45 Law & Order – i due volti della giustizia – Prove inquinate

02:40 Law & Order – i due volti della giustizia – Addio Max

03:30 Torbidi delitti – il caso della famiglia Mueller

04:20 Torbidi delitti – Omicidio sui Killing Fields

39 TOP Crime

21:10 Nuove Regole – Major Crimes I

22:00 Omicidio Premeditato – Major Crimes I

22:50 Rischi del Mestiere – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:45 Uno Stupro Legittimato – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:35 Delitto in Camargue

02:10 Omicidio Annunciato – Law & Order: Unità Speciale XIV

02:50 La Fabbrica Degli Stupri – Law & Order: Unità Speciale XIV

03:35 Una Lettera Dall’Aldilà – Undercover I

04:30 Tragico Finale – Undercover I

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 7 Seconds

23:30 Terminator

01:30 Supernatural

02:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 La febbre dell’oro: speciale – Riflessioni

22:15 La febbre dell’oro – Bruciati

23:10 La febbre dell’oro – Dei e mostri

00:10 Case infestate: fuori in 72 ore – Wildwood

01:00 Case infestate: fuori in 72 ore – la scuola

01:55 Case infestate: fuori in 72 ore – Bobby Mackey’s Music World

02:45 Ghost Asylum – il riformatorio di Mansfield

03:35 Ghost Asylum – il manicomio di St. Albans

04:20 Ghost Asylum – il Waverly Sanatorium

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Alberto Sordi l’italiano

21:10 a.C.d.C. Gutenberg. La rivoluzione della stampa

22:10 a.C.d.C. L’Impero del tempo p.1

23:00 Piranesi. Un illuminista inquieto

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente. Alberto Sordi l’italiano

01:00 Italia: viaggio nella bellezza. Il patrimonio in divisa da guerra

02:00 Piccolo Re p.4. La regina di maggio

02:50 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

03:00 Italiani. Fabrizio De Andrè

03:55 #Maestri P.14

04:30 Tablet. Italia in 4d. La bottega del cinema

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – la Mazda RX7

21:20 Affari a quattro ruote – Porsche 996

22:15 Chi cerca trova: auto da sogno

23:05 Chi cerca trova: auto da sogno – Ford Capri & Lancia Delta

00:00 Drive Me Crazy – Enduro

00:50 Mud War – A prova di fango

66 Italia 2

20:20 Il Cercoterio Senza Coda – Naruto Shippuden

20:45 Da Amico – Naruto Shippuden

21:15 The Hole in 3D

23:09 I Due Fratelli – Dragon Ball GT

23:39 Il Drago della Prima Sfera – Dragon Ball GT

00:09 Goku Passa Al Contrattacco – Dragon Ball GT

00:39 Vegeta Alleato O Nemico? – Dragon Ball GT

01:04 Arriva Super Gogeta – Dragon Ball GT

01:25 Vive la Heck! – The Middle

01:40 Sbadigli – Camera Cafè

01:45 Ospitalità – Camera Cafè

01:50 L’ Euro Mancante – Camera Cafè

01:55 Coppia Perfetta – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101