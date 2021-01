A partire da martedì 12 gennaio inizieranno gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021. Le squadre di Serie A tornano in campo a distanza di pochi giorni, per disputare diverse partite di calcio. Scopriamo insieme il calendario dei match in tv che si disputeranno fino al 21 e andranno in onda sulla RAI.

Coppa Italia 2020/2021, calendario partite in TV RAI ottavi di finale gennaio

Si comincia, come detto, il 12 gennaio 2021. Ad aprire le danze sarà l’incontro tra la capolista della Serie A, il Milan, che affronterà il Torino. Il 13 ci saranno ben tre partite: Fiorentina-Inter, Napoli-Empoli e Juventus-Genoa. Il 14 saranno due: Sassuolo-Spal e Atalanta-Cagliari. Queste le partite della prossima settimana, ma gli ottavi di finale 2020/2021 termineranno fra due settimane. Poiché venerdì 15 gennaio ci sarà il derby tra Lazio e Roma, le due squadre capitoline torneranno in campo rispettivamente il 19 gennaio e il 21. Ma leggiamo insieme il calendario con le date, gli orari e anche dove vedere le partite in tv.

Calendario Coppa Italia gennaio 2021 in tv RAI: orari e dove vedere le partite

12 gennaio Milan-Torino ore 20:45 RAI 1

13 gennaio Fiorentina-Inter ore 15:00 RAI 1

13 gennaio Napoli-Empoli ore 17:45 RAI 2

13 gennaio Juventus-Genoa ore 20:45 RAI 1

14 gennaio Sassuolo-Spal ore 17:30 RAI 2

14 gennaio Atalanta-Cagliari ore 21:15 RAI 2

19 gennaio Roma-Spezia ore 21:15 RAI 2

21 gennaio Lazio-Parma ore 21:15 RAI 2