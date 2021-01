Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 13 gennaio 2021: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Coppa Italia 2020/21 Juventus-Genoa

23:00 Porta a Porta

00:35 RaiNews24

01:08 Che tempo fa

01:10 Movie Mag

01:40 Casa Cecilia III serie – Temporale d’estate

02:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 La Ragazza dei Tulipani

23:10 Re Start

00:35 Upside Down

02:10 N.C.I.S. Los Angeles – Il tunnel

02:49 La cellula

03:28 Data di scadenza

04:10 Videocomic Passerella di comici in tv

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Stasera Italia Speciale

00:02 Florence

02:12 Tg4 L’Ultima Ora Notte

02:34 Bolidi Sull’Asfalto-A Tutta Birra!

04:09 Follia per Le Strade – Southland

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:21 Made in Italy, 1

23:37 Yves Saint Laurent

01:46 Tg5

02:21 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:47 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Innocente – C.S.I. Miami

21:20 Sopravvissuto: The Martian

00:04 Gravity

01:40 Mister Deliver – American Dad

02:05 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Lo Sapevi?, 15

02:50 Lo Sapevi?, 16

03:10 El Chapo – Cose di Questo Mondo

03:55 Il Credente – Grimm

04:35 Una Questione D’Onore – Grimm

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

22:55 Silent Man

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Io prima di te

23:30 Zohan – Tutte le donne vengono al pettine

01:25 Kill Bill – Volume 2

03:40 Coppie che uccidono

04:20 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:00 Supercoppa di Spagna – Real Sociedad – Barcellona

23:55 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Grande Collisione Degli Adroni – The Big Bang Theory III

20:42 L’ Acquisizione dell’Excelsior – The Big Bang Theory III

21:04 X-Men

23:24 Final Score

01:29 Ciao Amico – Mr. Robot I

02:09 Uno e Zero – Mr. Robot I

02:49 Il Ritorno del Generale – Walker Texas Ranger VII

03:29 Prova di Forza A Casa Diablo – I Parte – Walker Texas Ranger VII

04:09 Squadra Antimafia 2 Palermo Oggi – Squadra Antimafia II

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds: Beyond Borders ep.12

21:22 Flatliners – Linea mortale

23:15 Lake Bodom

00:44 Britannia ep.2

01:37 Britannia ep.3

02:24 Britannia ep.4

03:08 Reign II ep.15

03:47 Reign II ep.16

04:26 Worktrotter pt.10

22 Iris

20:06 La Triade del Drago Nero – Walker Texas Ranger

21:00 Il Discorso del Re

23:29 Le Crociate

02:15 Anime Gemelle

03:42 Scherzare col Fuoco

23 Rai 5

20:21 The Sense of Beauty – L’evoluzione della bellezza

21:16 Opera – La damnation de Faust

23:28 Francesco Guccini. La mia Thule

01:23 Rai News – Notte

01:25 I Tre Architetti – Gio Ponti

02:23 The Sense of Beauty – L’evoluzione della bellezza

03:19 Wild Italy

04:10 Risvegli – L’autunno nel New England

24 Rai Movie

21:10 La corrispondenza

23:15 Movie Mag

23:45 Io e lei

01:35 Se chiudo gli occhi non sono più qui

03:20 Killer Commando – Per un pugno di diamanti

25 Rai Premium

20:30 Don Matteo 2 – Peso massimo ep.8

21:20 Anita Garibaldi – p.1

23:10 Anita Garibaldi – p.2

00:55 Mood – Ricchi & Poveri

01:25 Un caso di coscienza 4 – In un vicolo cieco p.5

03:25 Doc Martin – ep.5

04:15 Doc Martin – ep.6

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 End of the World: Atto finale

23:15 Desideria: La vita interiore

01:00 Maladonna

02:45 Fuck for Forest – Facciamo l’amore, salviamo il pianeta

04:00 Strippers – Vite a nudo

27 Paramount Network

20:10 Strega per amore

21:10 Donne, regole… e tanti guai!

23:00 Sbucato dal passato

01:00 The Librarians

02:40 Il giovane ispettore Morse

04:40 I Jefferson

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Meteo

21:00 Italia in preghiera – Rosario

21:50 I magnifici sette

23:50 La compieta preghiera della sera

23:50 Rosario Da Pompei

29 LA7d

20:25 Senti chi mangia

21:30 The Good Wife

01:40 La cucina di Sonia

02:00 La Mala Educaxxxion

03:25 Professor T.

30 La 5

21:10 Appuntamento A San Valentino

22:55 Rosamunde Pilcher: Le Ali della Speranza

00:45 Grande Fratello Vip Aut.

01:40 Burocrazia – New Amsterdam II

02:20 Sabbath – New Amsterdam II

03:00 Carta Bianca – New Amsterdam II

03:40 Il Segreto XXIV, 1500

04:24 Il Segreto XXIV, 1501

31 Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti – Paola e Marina vs. Palma e Carlo

21:20 Io e la mia ossessione – Bambole e borse di plastica

21:50 Io e la mia ossessione – una mamma di plastica

22:15 Io e la mia ossessione – Pony e vernice

22:45 Io e la mia ossessione – Pannolini e sanguisughe

23:15 Io e la mia ossessione – Justin Bieber e trucchi

23:45 Incidenti di bellezza – Stacy

01:30 Incidenti di bellezza – Serena

02:20 Incidenti di bellezza – Jeanetta

03:15 Incidenti di bellezza – Belinda

34 Cine34

20:13 Facciamo fiesta

22:04 Tutti contro tutti

23:49 Fuga di cervelli

01:42 Camerieri

03:24 Zorro il dominatore

04:58 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Il Boeing di Niki Lauda – Indagini Ad Alta Quota XIV

21:15 Mega Incendi – Le Furie della Natura i

22:15 Frane – Le Furie della Natura II

23:15 La Storia Proibita III , 3 – la Storia Proibita III

23:55 Hitler: Morto O Sopravvissuto? – la Storia Proibita III

00:50 Fuoco A Bordo – Indagini Ad Alta Quota XIV

01:50 Come Si Fabbrica L’Auto Più Veloce Al Mondo

02:28 13/01/2021 – Meteo Focus

02:30 L’ Ora di Punta – Come Funziona il Canale della Manica

03:05 Elicotteri – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

04:00 Trading Hystory , 4 – la Storia All’Asta – Trading History

38 Giallo

20:15 Law & Order – i due volti della giustizia – Colpo di coda

21:10 Elementary – un fatto storico

22:10 Elementary – la gestione del rischio

23:10 Omicidi a Sandhamn

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Tragico errore

02:05 Law & Order – i due volti della giustizia – il vero movente

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – il morso del serpente

03:50 Torbidi delitti – Accecati dalla gelosia

04:40 Torbidi delitti – Chi ha ucciso Carol Hutto?

39 TOP Crime

21:10 Delitto in Camargue

23:00 Abusi Ripetuti – Law & Order: Unità Speciale XIV

23:55 Segreti Svelati – Law & Order: Unità Speciale XIV

00:45 Ambizioni Fatali – Law & Order: Unità Speciale XIV

01:30 Solo per Amore – Law & Order: Unità Speciale XIV

02:10 La Falsa Pista – Undercover I

03:15 La Vendetta – Undercover I

04:10 Il Mio Nome e Ben Mercer – Covert Affairs I

49 Spike TV

20:40 Supernatural

21:30 Ember – Il mistero della città di luce

23:30 The Librarians

01:30 Supernatural

02:20 Police Interceptors

52 DMAX

21:25 Life Below Zero – L’inverno

22:25 Life Below Zero – la super luna

23:20 Life Below Zero – Condizioni pericolose

00:20 Case infestate: fuori in 72 ore – la vecchia contea di Chatham

01:15 Case infestate: fuori in 72 ore – Prove svelate

02:10 Case infestate: fuori in 72 ore – un vecchio resort

03:00 Ghost Asylum – il Rolling Hills Asylum

03:50 Ghost Asylum – U.S. Marine Hospital

04:40 Ghost Asylum – Le porte dell’inferno del Sud

54 Rai Storia

20:00 Pillole Argo La condanna della ricchezza.

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. La legione straniera

21:10 La bussola e la clessidra pt. 5

22:05 Inferno nei mari p.6 La resa dei conti nell’ Atlantico

22:50 a.C.d.C. Sissi: vita e morte di un’ imperatrice

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente. La legione straniera

01:00 a.C.d.C. Petra, la città nella roccia

02:00 Piccolo Re p.3. Le grandi scelte

02:35 Italiani – Giorgio Gaber

03:40 Pillole Argo La ricchezza della cultura.

03:45 #Maestri P.13

04:20 Come Eravamo – Giovani – p.62

55 Mediaset Extra

21:16 Grande Fratello Vip

59 Motor Trend

20:25 Affari a quattro ruote – Ford Bronco

21:20 Affari a quattro ruote – Porsche 911 SC

22:15 Affari a quattro ruote – Volkswagen Rabbit GTI

23:10 Goblin Garage – Albania

00:05 Goblin Garage – una Beetle moderna

00:55 Goblin Garage – Chevy Monster Truck

01:50 Goblin Garage – Datsun Street Racer

02:40 Fast N’ Loud – la Cadillac DeVille

03:30 Fast N’ Loud

04:20 Fast N’ Loud – Macchina volante

66 Italia 2

20:20 Dichiarazione di Guerra – Naruto Shippuden

20:45 I Sentimenti di Sakura – Naruto Shippuden

21:15 I Due Fratelli – Dragon Ball GT

21:40 Il Drago della Prima Sfera – Dragon Ball GT

22:10 Goku Passa Al Contrattacco – Dragon Ball GT

22:40 Vegeta Alleato O Nemico? – Dragon Ball GT

23:10 Arriva Super Gogeta – Dragon Ball GT

23:35 Un Compleanno Da Leoni

01:30 La Riunione Segreta – Camera Cafè

01:35 Cosa Pensi della Fusione? – Camera Cafè

01:40 Memoria – Camera Cafè

01:45 La Fiera del M.U.F.A.L. – Camera Cafè

01:50 Tavolino – Camera Cafè

01:54 Pacchetto Regalo – Camera Cafè

02:00 Simulcast Radio 101