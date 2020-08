Colleferro, i candidati a Sindaco sono ufficialmente 5

Sono ufficialmente 5 i candidati a Sindaco per le prossime e imminenti elezioni che si terranno a Colleferro il prossimo 20 e 21 settembre 2020.

Colleferro, cinque gli sfidanti per diventare il prossimo Sindaco

Il Sindaco uscente, Pierluigi Sanna, se la vedrà con Mario Cacciotti, Rocco Sofi, Daniele Capuano, e Valerio Giuffrè.

Ai quattro candidati già noti (Sanna, Cacciotti, Sofi, Giuffrè), si aggiunge dunque Daniele Capuano, che rappresenterà il Movimento 5 Stelle.

Sanna può essere considerato il candidato di Centro-Sinistra (PD e liste civiche), Cacciotti di Centro-Destra (Forza Italia e liste civiche), Sofi di Destra (Lega-FDI e liste civiche), Giuffrè di Destra (Movimento Democrazia Sociale) e Capuano del Movimento 5 Stelle (M5S). Potrebbero comunque esserci variazioni da qui a un mese.

Seguite i nostri speciali per conoscere i candidati e i loro programmi. Ricordiamo che la prima puntata, sponsorizzata da Umami, andrà in onda il 24 agosto, alle ore 21 (il video sarà visibile in streaming, ma potrà essere fruito anche dopo, poiché rimarrà sulla pagina Facebook anche in seguito). Incontreremo il candidato a Sindaco Pierluigi Sanna.

Nei prossimi giorni uscirà il calendario in cui elencheremo date e orari di incontri con gli altri candidati, almeno chi avrà voglia e piacere di confrontarsi pubblicamente e far conoscere agli elettori il proprio programma.