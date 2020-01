Il 2020 sarà anno di cambiamenti anche per le numerose amministrazioni comunali nella regione Lazio. Sono molti i Comuni dove si voterà il nuovo Sindaco e le elezioni porteranno alla formazione di nuove maggioranze e minoranze politiche all’interno delle varie città. Nuove prospettive in vista anche in provincia di Roma e in quella di Frosinone, con diverse parti politiche che si stanno già preparando al voto.

Elezioni 2020 nel Lazio: i Comuni in cui si voterà per il nuovo Sindaco tra Ciociaria e provincia di Roma

Le Elezioni Comunali 2020 si terranno in primavera e la data è ancora da decidere. Saranno ben 27 i Comuni della regione Lazio interessati, sui 378 totali. Di questi, saranno otto quelli in cui la popolazione è superiore ai 15mila abitanti e il sistema elettorale previsto è il maggioritario a doppio turno.

Si voterà in otto comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Si voterà dunque in circa il 7% dei Comuni della regione Lazio e dei 27 paesi interessati solo 8 superano i 15mila cittadini, mentre 19 sono inferiori ai 15mila residenti. Dunque, la percentuale può tranquillamente dividersi in 30% di quelli con popolazione superiore ai 15mila e il 70% inferiore alla suddetta cifra. 12 i Comuni della città metropolitana di Roma che andranno al voto, 8 quelli della provincia di Frosinone, 3 in provincia di Rieti, 2 in quelle di Latina e Viterbo.

In quali Comuni si eleggerà il nuovo Sindaco nel 2020?

Le nuove amministrazioni in Ciociaria si contenderanno i voti dei residenti nelle seguenti città:

Belmonte Castello

Ceccano

Cervaro

Fontana Liri

Guarcino

Patrica

Pontecorvo

Trevi nel Lazio

Per quanto riguarda la provincia di Roma, invece, si voterà nelle seguenti città:

Albano Laziale

Arcinazzo Romano

Colleferro

Genzano di Roma

Marano Equo

Montelanico

Palombara Sabina

Percile

Rocca di Papa

Roiate

San Gregorio da Sassola

Zagarolo

Nel resto della regione Lazio si voterà anche in provincia di Latina (Fondi e Terracina), in quella di Rieti (Castelnuovo di Farfa, Marcetelli e Montebuono) e infine in provincia di Viterbo (Blera e Bomarzo).

