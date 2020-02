Da ieri pomeriggio è iniziata l’allerta meteo nel Lazio per forte vento e possibili mareggiate. Il tutto si sta purtroppo concretizzando e fino a un’ora fa sono stati addirittura quasi 1000 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia, legati a eventi di questo tipo. Solo 60 sono avvenuti a Roma. Come visibile dalle foto in galleria, infatti, il vento ha generato diversi danni, soprattutto ad alberi pericolanti.

Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue dunque incessante ed è probabile che continui ancora per qualche ora, poiché l’allerta prevedeva disagi fino a questa mattinata. Già dal primo pomeriggio di oggi la situazione dovrebbe normalizzarsi. Anche se tuttavia la tregua dovrebbe durare ancora qualche ora perché anche nella giornata di domani sono previsti forti venti.

Da nord a sud il forte vento ha colpito tutta Italia e sono stati 600 gli interventi tra Marche e Abruzzo, le regioni più colpite, 150 a Cuneo, 120 nelle province di Cagliari e Sassari e oltre 60 a Roma e Modena. Potrebbero seguire aggiornamenti.