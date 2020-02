MALTEMPO, ASTRAL INFOMOBILITA’: VENTO FORTE SU A12 ROMA-TARQUINIA

Vento forte sulla A12 Roma-Tarquinia tra Civitavecchia e Cerveteri. Prestare attenzione.

MALTEMPO, ASTRAL INFOMOBILITA’: SOPPRESSIONI COLLEGAMENTI ISOLE PONTINE

A causa di condizioni meteo avverse, per il forte vento, soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine.

Nello specifico, le corse Ponza – Formia delle 9:00 e delle 14:30 di oggi, non verranno effettuate. Per lo stesso motivo non era stata effettuata neanche la corsa Ponza – Formia delle 8.00 di questa mattina.

Lo comunica Astral Infomobilità