Potrebbe essere stato doloso l’incendio avvenuto stamattina in un appartamento di via di Vigna Stelluti. Le indagini sono comunque in corso per cercare di chiarire l’esatta dinamica.

Roma, incendio in appartamento a Vigna Stelluti

Intorno alle otto e trenta di questa mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che si sono sprigionate al terzo piano di un condominio. La zona, tra Cassia e via Flaminia, è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere la messa in sicurezza. Due persone sono state messe in salvo. La prima è una donna che è stata tratta in salvo con l’autoscala dei vigili del fuoco. Un’altra persona è stata trasportata in ospedale. A perdere la vita, purtroppo, un cane.

Quest’ultimo è rimasto intossicato. Sarebbero inagibili tre piani della palazzina e come detto che sembra che all’origine dell’incendio ci sia stato del dolo. Sarebbe infatti stato generato da un tentativo di suicidio. Il condizionale è d’obbligo poiché necessitano delle indagini per fare chiarezza. Potrebbero seguire aggiornamenti.