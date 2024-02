Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 17 febbraio 2024: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 17 febbraio 2024, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg 1

20:35 Affari Tuoi

21:30 Tale e Quale Sanremo

Rai 2

19:40 Squadra Speciale Cobra 11 s.19×15

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 FBI 5×21 1a tv

22:10 FBI International 2×20 1a tv

23:20 Tg2 Dossier

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:15 CheSarà

21:45 Il Provinciale

23:25 TG 3 Mondo

Canale 5

18:45 Avanti Un Altro

20:00 Tg5

20:35 Striscia la Notizia

21:40 C’è Posta per te

1:20 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 10×14

20:30 NCIS 6×16

21:25 Cattivissimo me

23:20 The Lego Movie 2 Una nuova avventura

Rete 4

19:45 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia Weekend

21:30 Non c’è due senza quattro

23:55 Fuga da Alcatraz

La7

16:25 Eden – Un pianeta da salvare

20:00 TgLa7

20:35 In Altre Parole

23:15 Uozzap

Tv8 (Sky 125)

19:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti 3×02-8×13-6×01

22.55 4 Hotel 4×01

Nove (Sky 149)

20:05 I migliori fratelli di Crozza

21:30 Unabomber

Quali sono le serie Tv stasera in Tv 17 febbraio 2024

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Doc 3×09-10

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Bathazar 2×03-04

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:30 Fringe

(ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:30 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:14 Poirot 2×17-18

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:14 Real Time (ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:25 Il dottor Alì 1×25

(ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:25 Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Chucky 1×01-02

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Un Amore 1×01-02

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Call the midwife – L’amore e la vita 10×01-02 1a Tv

(ch. 112) ore 21:15 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Capitaine Marleau 1×17

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Wanted Scegli il tuo destino

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Backtrack

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Il rapporto Pelican

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Addio al nubilato

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 L’usignolo e l’allodola



TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Scuola di polizia 5 Destinazione Miami

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Inga Lindstrom – Il suono della nostalgia

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:15 Mia moglie torna a scuola

I Film su Sky in prima serata

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Nata per te

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 La bella estate

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Mission Impossible

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Il gatto con gli stivali 2

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Star Trek Into Darkness

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Caccia al Killer Ted Bundy

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 I guardiani del detino

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Alexander

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Una poltrona per due

