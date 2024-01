Incidente Casal Palocco, youtuber patteggia condanna a 4 anni e 4 mesi

Ha patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi lo youtuber che, il 14 giugno scorso, alla guida di un Suv, travolse una Smart uccidendo un bimbo di cinque anni, ferendone la madre e la sorellina.

La decisione del GIP di Roma.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, lo youtuber Matteo Di Pietro ha patteggiato una condanna di 4 anni e 4 mesi. Il giovane era alla guida del Suv che travolse una Smart a Casal Palocco, provocando così la morte di un bambino di cinque anni.

La pena, per i reati di omicidio stradale aggravato e lesioni, è stata ratificata dal gip di Roma: al 20enne sono state riconosciute le attenuanti generiche.

L’avvocato difensore dello youtuber, stando alle dichiarazioni sempre riportate dall’Ansa, sottolinea che il giovane non andrà in carcere e che questa è una condanna in linea con “le finalità del nostro ordinamento, di rieducazione, risocializzazione proprie della sanzione penale”.

Al gip il ragazzo avrebbe fatto delle dichiarazioni spontanee, in cui avrebbe espresso le sue scuse e riconosciuto la sua responsabilità.

