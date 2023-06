Casal Palocco, bimbo muore a 5 anni: incidente causato da una sfida web?

Sono ancora in corso le indagini che andranno a ricostruire quanto successo ieri, 14 giugno 2023, a Casal Palocco, a Roma: un bimbo di soli cinque anni è morto in seguito al terribile scontro tra due auto.

Sfida web dietro il tremendo incidente avvenuto ieri a Casal Palocco?

Una Smart, con a bordo una madre e i suoi figli, si è scontrata frontalmente con un Suv Lamborghini, guidata da un ventenne. Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, i pm di Roma contestano al giovane alla guida l’omicidio stradale, per il decesso del bimbo.

Al vaglio degli inquirenti, però, anche le posizioni degli altri giovani nell’auto. Nei loro confronti, infatti, potrebbe essere contestato il concorso: sembrerebbe che nelle fasi precedenti al terribile incidente, i giovani stessero girando dei video da postare online, incitando il 20enne alla guida.

Dopo lo schianto, le condizioni del bambino erano apparse critiche sin da subito e a nulla è valsa la corsa in ospedale: per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Al momento, sono ricoverate la madre della vittima, una giovane donna di 29 anni, e la figlioletta più piccola, di soli 3 anni.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio