Casal Palocco, arresti domiciliari per lo youtuber alla guida

Secondo quanto riportato dall’ANSA, sono stati disposti gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber indagato per l’incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni.

La ricostruzione dell’incidente

La ricostruzione dell’incidente avvenuto nella capitale il 14 giugno prevederebbe la verifica della velocità del Suv guidato dal giovane e l’analisi dei cellulari delle persone che erano a bordo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio