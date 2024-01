Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 13 gennaio 2024: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 13 gennaio 2024, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg 1

20:35 Affari Tuoi

21:25 Tali e Quali

23:55 Tg1

Rai 2

18:45 Squadra Speciale Cobra 11 s.19×03-04

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 FBI 5×18 1a tv

22:10 FBI International2×16 1a tv

23:00 Tg2 Dossier

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:15 Chesarà

21:45 Quinta Dimensione – Il futuro è già qui

23:55 TG 3 Mondo

Canale 5

18:45 Avanti Un Altro

20:00 Tg5

20:35 Striscia la Notizia

21:30 C’è Posta per te

1:00 Tg1

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 9×03

20:30 NCIS 5×01

21:25 Sing

23:25 Baby Boss

Rete 4

19:45 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia Weekend

21:30 I bambini della Speranza

23:30 Out of time

La7

17:05 Eden – Un pianeta da salvare

20:00 TgLa7

20:35 In Altre Parole

23:15 La7 Doc

1:00 Tg La7

Tv8 (Sky 125)

19:10 Bruno Barbieri – 4 hotel 5×08

20:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti 8×06 + 7×06 + 7×09 + 5×04

Nove (Sky 149)

20:05 I migliori fratelli di Crozza

21:40 Withney Houston Una voce dal cielo

23:40 Freddie Mercury L’uomo dietro la maschera

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Doc 3×01-02

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 3×01-02 Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:21 La unidad 3×04-05 1a tv

(ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:21 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Balthazar 1×01-02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:30 Fringe

(ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:30 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:14 Poirot Delitto in cielo

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:14 Real Time (ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:25 Il dottor Alì 1×20

(ch. 31 dtt e TivùSat 160 Sky) ore 21:25 La7d (ch. 29) ore 21:30 Grey’s Anatomy s.12

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Progetto Lazarus 2×07-08

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Call the midwife – L’amore e la vita 9×01-02 1a Tv

(ch. 112) ore 21:15 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Capitaine Marleau 1×12

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:11 Spia per caso

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:13 Il fuggitivo

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Ex Amici come prima



Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Le mani di una donna sola

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Scuola di Polizia

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Inga Lindstrom – Screzi d’amore

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:15 Sessomatto



Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Tremors Shrieker Island

I Film su Sky in prima serata

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 The Accountant

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Tremila anni di attesa

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Arma Letale

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:05 Rango

(ch. 304) ore 21:05 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Hancock

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Hole L’abisso

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Destino Fatale

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il ladro di giorni

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Funeral Party

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?