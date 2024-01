Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 12 gennaio 2024: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 12 gennaio 2024, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Affari tuoi

21:30 Colpo di luna

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Rookie S5E13 – Ondata di calore

22:10 The-Rookie-S5E14-Sentenza-di-morte

22:56 The Rookie S4E16 – Real Crime

23:40 ATuttoCampo del 12/01/2024

00:40 Punti di Vista

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Mauro Negri

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6360

21:20 Hotel Europa

23:50 TG3 Linea notte

00:50 Meteo 3

Rete 4

20:30 Prima di domani

21:25 Quarto grado

00:56 The Equalizer

01:46 Ieri e oggi in tv special

Canale 5

20:00 Tg5

20:37 Striscia la notizia

21:34 Ciao darwin 9 giovanni.8.7

01:08 Tg5

01:49 Striscia la notizia

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Rambo

23:18 58 minuti per morire – Die harder

01:33 The Goldbergs

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

TV8

20:20 100% Italia

21:35 Cucine da incubo Italia

00:00 Petra

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:15 Ammutta Muddica

20 — Venti

20:15 Big Bang Theory

21:13 Contagion

23:23 Independence Day

Rai 4

20:34 Criminal Minds XII ep.13

21:20 Nick – Off Duty

23:25 Il labirinto del Grizzly

00:57 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:13 Training Day

23:34 Quei bravi ragazzi

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E9 – Chicago – Champaign

21:14 Il barbiere di Siviglia (regia di Mario Martone)

23:51 Save the Date 2023-2024 – Puntata 12

00:22 A Soul Journey

Rai Movie

21:10 Sotto il sole della Toscana

23:00 AAA Genero Cercasi

00:40 Anica – Appuntamento al cinema

00:45 Escobar – Paradise Lost

Rai Premium

20:20 Don Matteo – S9E12 – Scommessa perdente

21:20 La Storia – S1E1

22:15 La Storia – S1E2

23:10 Purché finisca bene – Il mio vicino del piano di sopra

Cielo

20:10 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Trash

23:10 Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Twentyseven

20:01 La signora del West

21:06 La piccola boss

23:05 Tower Heist: Colpo ad alto livello

00:53 Shameless

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Styx

22:35 Effetto Notte – TV2000

23:15 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia – Natale

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

La 5

20:00 UOMINI E DONNE

21:20 La musica nel cuore – August Rush

23:21 UOMINI E DONNE

00:39 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il forno delle meraviglie

23:30 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Toto’ d’Arabia

22:50 Toto’ contro Maciste

00:38 E adesso sesso

Focus

20:14 Cose di questo mondo

21:11 Kosmos – L’universo degli antichi e dei moderni

22:30 Jim Al-Khalili – I segreti della fisica e altre cose divertenti

00:33 La perla araba dell’Andalusia – Medina Azahara

01:30 Le megastrutture delle antiche civilta’

Giallo

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Tandem

TOP Crime

20:15 Cold Case – Delitti irrisolti

21:12 Chicago P.D.

22:53 C.S.I. – Scena del crimine

00:35 Found

Italia 2

20:14 Due uomini e 1/2

21:15 Final Destination 5

23:02 Scream

DMAX

21:25 Operazione N.A.S.

23:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:15 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:00 Pillole Argo La ricchezza conquistata

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Piccolo mondo antico – 20/02/2023

21:10 Nel secolo breve – 1943 – La Repubblica di Salò

22:35 Telemaco – Lungo le strade della Liberazione

23:10 Il segno delle donne – Sibilla Aleramo

00:00 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello (in diretta dalla casa)

01:59 Tgcom24 Breaking News

