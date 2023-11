Tragico incidente sul lavoro a Roma nella mattinata di ieri, 20 novembre 2023: la vittima è Vincenzo Torella, un operaio 60enne originario della provincia di Frosinone.

Incidente mortale sul lavoro a Roma: la vittima è Vincenzo Torella, 60enne di Villa Santo Stefano (FR)

L’ennesima tragedia sul lavoro si è consumata nel cuore della Capitale, a poca distanza dalla centralissima Via Veneto. Indagini ancora in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

L’impatto è stato violentissimo: inutili i soccorsi per l’uomo, originario di Villa Santo Stefano.

