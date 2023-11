Operaio muore in incidente sul lavoro nel centro di Roma

Secondo quanto riportato dall’Ansa, una nuova tragedia sul lavoro ha colpito la capitale romana. Questa mattina un operaio sarebbe rimasto ucciso in un cantiere di un palazzo in via Ludovisi, zona via Veneto.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo sia rimasto schiacciato da un macchinario. Inutile l’intervento degli operatori sanitari del 118 che avrebbero provato a rianimarlo. Sul posto anche le forze dell’ordine che ora indagano sulla tragica vicenda.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.