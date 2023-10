Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, questa mattina si è verificato un altro incidente sul lavoro a Roma che ha coinvolto un operaio di 30 anni.

L’incidente si è verificato nella sede dell’AMA in via Salaria a Roma. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra due camion riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale del 118 che hanno trasportato l’operaio d’urgenza in ospedale.

“Dopo il grave incidente in cui è rimasto ferito un operatore ecologico a Velletri la scorsa settimana, oggi un altro episodio di questo tipo presso lo stabilimento Ama Salario. Al lavoratore coinvolto va la vicinanza di tutti noi e un sentito augurio di pronta guarigione”.

È quanto si legge in una nota del segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, in cui si aggiunge che “il ripetersi di questi episodi è preoccupante e inaccettabile. In attesa che sia chiarita dettagliatamente la dinamica di quanto accaduto, ribadiamo che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità per tutti e a ogni livello: serve formazione a partire dalle scuole e sul lavoro, impegno delle Istituzioni e delle imprese, per fare in modo che l’incolumità di chi lavora sia tutelata. Per parte nostra, continueremo a fare il massimo per raggiungere questi obiettivi. I lavoratori dei Trasporti, della Logistica e dell’Igiene Ambientale, spesso operativi sulle strade, sui binari, sulle vie delle città, hanno bisogno del massimo dell’attenzione”.

Foto di repertorio