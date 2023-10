Roma, brutto incidente sulla Prenestina: morto un 52enne di Morlupo

Bruttissimo incidente stradale sulla Prenestina a Roma nella notte tra sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre: muore a 52 anni Fabrizio Paolelli, originario di Morlupo.

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, la vittima era in sella ad uno scooter quando è rimasto coinvolto in un tragico sinistro stradale insieme ad altre due auto.

Gli automobilisti sarebbero stati sottoposti agli esami di rito per stabilire un eventuale uso di alcool e droghe. Indagini in corso per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente.

Il messaggio di cordoglio del Comune di Morlupo sui social

“Una brutta e tragica notizia per tutta la nostra comunità morlupese. Questa notte (ieri notte, ndr) in un incidente stradale è deceduto Fabrizio Paolelli.

Fabrizio, morlupese di origine e cresciuto nel nostro paese, ora viveva a Roma, ma era sempre molto legato alle sue origini e sempre disponibile nella sua attività di security per tutti gli eventi sul territorio di Morlupo, per i quali svolgeva il suo lavoro con grande passione, competenza e professionalità.

Ieri, dopo il servizio al Palio dei Rioni, si è recato a lavorare a Roma presso un altro evento. Al ritorno a casa il tragico incidente mortale.

Con Fabrizio se ne va un amico, un uomo perbene, un grande professionista che amava Morlupo.

Il sindaco Ettore Iacomussi e tutta l’Amministrazione comunale esprimono il loro caloroso e addolorato cordoglio per la scomparsa di Fabrizio Paolelli e inviano le loro più sentite condoglianze a familiari ed amici.

In segno di rispetto, per oggi sono sospese tutte le pubblicazioni di post e foto nei canali ufficiali del Comune di Morlupo”, si legge tramite un post Facebook.

