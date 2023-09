Un operatore ecologico di Velletri è stato investito questa mattina durante il turno di lavoro riportando ferite gravi.

Il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, in merito all’incidente stradale che ha coinvolto l’operatore della Volsca:

“Sono addolorato per quanto accaduto questa mattina all’operatore della Volsca rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era in servizio. Io e l’Assessore Neri siamo in contatto con l’ospedale per essere aggiornati sulle sue condizioni di salute. Inoltre, l’Assessore Neri si è recata sul posto per capire la dinamica dell’incidente.

L’amministrazione è vicina a lui e alla sua famiglia. Preghiamo affinché vada tutto bene e ringrazio i medici per quanto stanno facendo”.

Foto di repertorio