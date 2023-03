Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 28 marzo 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 28 marzo 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E1 – Mogli e buoi

23:50 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:35 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:30 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Dalla strada al palco

00:00 Stasera c’è Cattelan su Rai2

01:00 Generazione Z

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Una comunità davvero magnifica

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6162

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Sorgente di vita – Puntata del 26/03/2023

01:45 Sulla via di Damasco – “Eroi in tonaca” – 26/03/2023

02:20 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Amber – per Non Dimenticare

02:40 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Supereroi

00:20 X-Style

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It Tg5 Notte

01:35 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:22 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

Italia 1

20:30 Sorprese di Natale – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:06 L’ Esorcismo – Chucky

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

TV8

20:20 100% Italia

21:30 Prospettive di un delitto

23:15 40 carati

01:10 Cinquanta sbavature di nero

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Io, Robot

23:40 Prometheus

02:00 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Trasmutazione del Coinquilino – The Big Bang Theory IV

20:36 L’ Analisi del Riflesso della Sgualdrina – The Big Bang Theory V

21:04 Doa: Dead Or Alive

23:01 Matrix

01:36 A Mezzanotte – Arrow III

02:16 Il Risveglio – Arrow III

Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.17

21:19 Soldado

23:20 Wonderland pt.26

23:56 The Nest – Il nido

01:49 Anica appuntamento al cinema

01:53 Marvel’s Jessica Jones S3E11

02:37 Falling Skies S4E9 – Finché morte non ci separi

Iris

20:05 Mister “O” – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Il Pistolero di Dio

22:58 La Tortura della Freccia

00:46 Nelly e Mr. Arnaud

Rai 5

20:22 Isole: Linosa

21:16 Un gelido inverno

22:53 Queen – Rock the World

23:54 Lennon a New York

01:48 Rai News Notte

01:49 Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

01:55 Isole: Linosa

Rai Movie

21:10 Gotti – Il primo padrino

22:55 Gomorra – New Edition

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 L’odore della notte

Rai Premium

21:20 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E3 – Sfida al barbecue

22:05 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E4 – Chi cerca trova

23:00 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E5 – Questione di fiducia

23:40 Flesh and Blood S1E1 – Episodio 1

00:35 Flesh and Blood S1E2 – Episodio 2

01:25 La Squadra – S1E15

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:25 Qualcosa di buono

23:20 L’amante russo

01:10 The Wankers: il piacere di essere donna

02:15 Amore e sesso in India

Twentyseven

20:06 Flashdance

21:52 La fabbrica di cioccolato

23:52 Chips

01:29 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Due per la strada

22:55 Retroscena

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Grande Fratello Vip

01:01 Grande Fratello Vip- – La5

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Primo appuntamento

00:10 Body Bizarre

Cine34

20:05 Selvaggi

21:50 Segreti di cinema – Cine34

21:58 Cinque furbastri, un furbacchione/Come ti rapisco il pupo

23:45 Sono pazzo di Iris Blond

01:40 Safari Express

Focus

20:16 Cerchi Nel Grano e Altri Soli – Stranezze di Questo Mondo

21:16 La Costa Desertica – Patagonia – la Vita Ai Confini del Mondo

22:16 I Fiordi – Patagonia – la Vita Ai Confini del Mondo

23:16 Santa Sofia – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà II

00:16 Le Strade – la Rete dell’Impero – Capolavori dell’Ingegneria Romana

01:16 La Tragedia del Manchester United – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 Spiccare il Volo – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 I misteri di Murdoch

01:10 Alice Nevers – Professione Giudice

TOP Crime

20:16 Gli Sposi di una Notte – Rizzoli & Isles VII

21:10 Lex Talionis – Harrow

22:03 Mens Rea – Harrow

22:57 Poker e Morte – C.S.I. Miami X

23:50 Il Mostro di Miami – C.S.I. Miami X

00:43 Il Piatto della Morte – C.S.I. Miami V

01:36 Magia e Morte – C.S.I. Miami V

02:33 Autorità – Law & Order: Unità Speciale IX

Italia 2

20:20 Pavimenti in Vinile e un Orso Dei Cartoni Animati – Mom

20:45 Assegni con Scooby-Do e Salisbury Steak – Mom

21:15 Hunger Games – la Ragazza di Fuoco

23:56 Un Rosso Dai Capelli Neri – Shameless

01:03 Ammettilo, Sei Bellissima – Shameless

02:05 I Soliti Idioti III , 13

02:31 I Soliti Idioti III , 14

DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Smackdown

01:15 Moonshiners: la sfida

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Ferdinand Marcos, Presidente delle Filippine – 17/01/2023

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Copernico. Vita di un rivoluzionario, 2 puntata

22:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Il Palazzo dell’Aeronautica

22:50 Mixer – Vent’anni di televisione – Puntata del 16/03/2023

23:40 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Centro Storico di Siena

23:45 Il meglio di Mario Marenco a l’altra domenica

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Puntata del 28/03/2023

01:05 Passato e Presente – Ferdinand Marcos, Presidente delle Filippine – 17/01/2023

01:40 Storie della TV – Antonello Falqui. Il Re(gista) del sabato sera

Mediaset Extra