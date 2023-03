Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 23 marzo 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 23 marzo 2023, in onda in prima e in seconda serata

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Italia – Inghilterra

23:00 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

00:45 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

01:40 RaiNews24

02:13 Che tempo fa

02:15 Movie Mag

02:45 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Quello che veramente importa

23:20 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:27 Meteo 2

00:35 I Lunatici

02:00 L’uomo e il mare

02:30 Radiocorsa

03:30 Casa Italia

3Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – Il labirinto del mais

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6159

21:20 Splendida Cornice

23:15 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Le nostre domande. pt2. Alessio Figalli: La matematica è il linguaggio della natura?

01:55 RaiNews24

4Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:50 Energie in Viaggio

01:47 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:07 Faustina

03:48 La Sfida – Classe di Ferro II

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Cambio Tutto!

23:50 Tg5

00:24 Meteo.It Tg5 Notte

00:26 Com’è Bello Far L’Amore

02:30 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:17 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

03:20 Uomini e Donne

04:40 Vivere IV

6Italia 1

20:30 Gli Scherzi della Mente – I Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio

23:30 Dracula Untold

01:20 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

01:23 Chi Fa Brum Brum A Chi? – Duncanville

01:45 Rivalità Tra Fratelli – Duncanville

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Bill Murray – Celebrated

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 I Tudors

04:30 L’aria che tira

8TV8

20:25 100% Italia

21:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:15 The Karate Kid – La leggenda continua

02:45 Party Boat – Un compleanno alla deriva

04:20 Lady Killer

9NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Faking It – Bugie o verità?

23:10 Il delitto di Avetrana

01:35 Highway Security: Spagna

20Venti

20:13 La Formula della Coabitazione – The Big Bang Theory IV

20:36 La Derivazione del Brindisi – The Big Bang Theory IV

21:04 Shoot’Em Up – Spara O Muori!

23:06 10.000 A.C.

01:18 Calma Apparente – Arrow III

01:58 Sara – Arrow III

02:38 Effetto Domino – Frequency

03:18 Rivelazioni – Frequency

03:55 Show Reel Serie Rete 20

04:13 Squadra Antimafia 7, 3 – Squadra Antimafia VII

21Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.14

21:19 Hawaii Five-0 II ep.7

22:03 Hawaii Five-0 II ep.8

22:50 Hawaii Five-0 II ep.9

23:30 A perfect getaway – Una perfetta via di fuga

01:11 Anica appuntamento al cinema

01:14 Marvel’s Jessica Jones S3E8

02:02 Resident Alien S2E14 Gatto e topo

02:45 Falling Skies S3E8 – Uno strano complotto

03:24 Falling Skies S3E9 – Viaggio a Xibalba

22Iris

20:05 Il Padre Ritrovato – Walker Texas Ranger

21:00 Point Break

23:31 American Gangster

02:27 Capitan Newman

04:31 Free Fall

23Rai 5

20:19 Under Italy – S1E7

21:17 Balletto – Il giardino degli amanti (Teatro alla Scala)

22:47 David Gilmour Live at Pompei

23:48 Rock Legends: Coldplay

00:33 Hip Hop Evolution – E1

01:22 Rai News Notte

01:24 Sciarada – Il circolo delle parole: L’Atlante che non c’è-Il lago secondo Piero Chiara

02:21 Under Italy – S1E7

03:19 Evolution – Il viaggio di Darwin – pt. 1

24Rai Movie

21:10 Replicas

22:55 Vampires

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 In the Mood for Love

02:35 Notre Dame

25Rai Premium

21:20 Flesh and Blood S1E1 – Episodio 1

22:05 Flesh and Blood S1E2 – Episodio 2

23:00 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 13/06/2022

23:40 Un’estate a Barcellona

01:15 La Squadra – S1E12

02:50 Allora in onda – E le stelle stanno a guardare

03:30 Il Commissario Rex S6E2 – Piccoli fuggiaschi

26Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Jimmy Bobo – Bullet to the Head

23:00 Gola profondissima

00:10 C’era una volta il porno

01:35 Il pornografo fai da te

02:05 “Novecento” porno

03:00 Love for sale con Rupert Everett

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27Twentyseven

21:07 Colazione da Tiffany

23:17 Insieme per forza

01:12 Everwood

02:40 Hazzard

04:13 Celebrated: Le grandi biografie

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La leggenda di Bagger Vance

23:05 Antonio Rosmini

23:55 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Il profumo del mosto selvatico

23:35 8 donne e un mistero

01:35 La cucina di Sonia

02:05 La Mala Educaxxxion

03:30 I menù di Benedetta

30La 5

21:10 Wild Child – Forever Young

23:10 Ragazze Nel Pallone – la Rivincita – Forever Young

00:52 X-Style

01:35 Grande Fratello Vip- – La5

02:56 Love Is in The Air I, 82

03:36 Tempesta D’Amore 17, 192

04:26 598 – Centovetrine III

31Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Vite al limite

34Cine34

21:05 Sono un fenomeno paranormale

23:17 Delitto in Formula Uno

01:14 L’anima gemella

35Focus

21:15 In Bella Vista – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

22:15 Sommersi – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

23:15 L’ Enigma di Cleopatra

38Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 Rosewood

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Alice Nevers – Professione Giudice

03:10 Torbidi delitti

39TOP Crime

20:16 Un Sparo Nel Buio – Rizzoli & Isles VI

21:10 Vero Amore – Hamburg Distretto 21 XV

22:03 Ti Amo – Hamburg Distretto 21 XV

49Italia 2

20:20 Occhioni Tristi e un Hot Dog D’Epoca – Mom

20:45 Secchiello Sessuale e la Grammatica Non Conta – Mom

21:15 The Visit (Di M. Night Shyamalan)

23:16 I Duellanti – Detective Conan

23:41 Rapina Ai Grandi Magazzini – Detective Conan

00:01 Oggi Sposi – Detective Conan

00:26 Paura in Ascensore – Detective Conan

00:51 I Soliti Idioti III , 1

01:17 I Soliti Idioti III , 2

01:37 I Soliti Idioti III , 3

01:57 I Soliti Idioti III , 4

02:17 Calcio Acrobatico – Che Campioni Holly & Benji!

02:38 Chi Salta Più in Alto? – Che Campioni Holly & Benji!

03:05 Un Tiro A Sorpresa – Che Campioni Holly & Benji!

03:30 Una Vittoria Sudata – Che Campioni Holly & Benji!

03:55 Una Svolta Dietro L’Altra – My Hero Academia

04:20 Alla Ricerca di Bakugo – My Hero Academia

52DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Moonshiners: la sfida

02:55 Ce l’avevo quasi fatta

54Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Siamo tutti Greci. Il Filellenismo nell’Europa dell’800

21:10 Alighieri Durante detto Dante

22:30 a.C.d.C. – La vera storia dei Cavalieri Templari p.3 La caduta dell’Ordine

23:30 Giulio Cesare – Cronache dalla guerra civile

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Alla scoperta del ramo d’oro – Gianfranco Bologna

01:25 Passato e Presente – Siamo tutti Greci. Il Filellenismo nell’Europa dell’800

02:00 Italia. Viaggio nella Bellezza 100 anni dalla parte della natura

02:50 Storie del XX secolo: 1941 – 1942 dall’attacco a Pearl Harbor alla flotta nel Pacifico

03:20 Tre città in guerra – Leningrado

55Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip 7