Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 21 marzo 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 21 marzo 2023, in onda in prima e in seconda serata

1Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:30 Il Commissario Ricciardi – S2 E4 – Rondini d’inverno

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

01:25 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:20 RaiNews24

02:54 Che tempo fa

02:55 Overland 21 – Groenlandia: Inuit, clima estremo e aurore boreali

03:50 RaiNews24

2Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:40 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:55 Generazione Z

02:10 Meteo 2

02:15 Appuntamento al cinema

02:20 Casa Italia

03:35 Dogman

3Rai 3

20:00 Blob

20:15 Generazione Bellezza – L’Eroica

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP. 6157

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Protestantesimo – “Ucraina, un anno dopo” – 19/03/2023

01:45 Sulla via di Damasco – “La storia di don Gianni Castorani” – 19/03/2023

02:20 RaiNews24

4Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 In Darkness – Nell’Oscurità

02:49 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:09 Nipoti Miei Diletti

04:47 Porca Miseria!

5Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Tre Sorelle

23:50 X-Style

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:05 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

01:52 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

01:55 Uomini e Donne

02:43 Vivere IV

03:10 La Tempesta – Le Verità Nascoste II

6Italia 1

20:30 Dispersi in Mare – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:06 Il Colonnello – Chucky

02:00 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

02:03 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Mike Myers – Celebrated

02:53 Tobey Maguire – Celebrated

03:16 Le Navi Da Combattimento della Guerra Fredda – Navi Da Guerra

03:59 Il Bivio – The Vampire Diaries

04:39 Studio Aperto – la Giornata

7LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 I Tudors

04:30 L’aria che tira

8TV8

20:20 100% Italia

21:30 Venom

23:25 Riddick

01:40 Io vengo ogni giorno

03:20 Lady Killer

04:50 Coppie che uccidono

9NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Joker – Wild Card

23:30 Via dall’incubo

01:45 Highway Security: Spagna

20Venti

20:13 L’ Utilizzo Dei Pantaloni Da Autobus – The Big Bang Theory IV

20:36 Il Dislocamento Nell’Auto dell’Amore – The Big Bang Theory IV

21:04 La Fredda Luce del Giorno

23:14 Kickboxer: Retaliation

01:24 Vedere Rosso – Arrow II

02:04 Per il Bene Altrui – Arrow II

02:44 Zona D’Ombra – Frequency

03:24 L’ Effetto Edison – Frequency

04:05 Show Reel Serie Rete 20

21Rai 4

20:34 Criminal Minds III ep.12

21:21 Sicario

23:24 Wonderland pt.25

23:59 Timecrimes

01:36 Anica appuntamento al cinema

01:39 Marvel’s Jessica Jones S3E6

02:32 Resident Alien S2E12 L’alieno dentro

03:14 Falling Skies S3E3 – Badlands

03:54 Falling Skies S3E4 – A tutti i costi

22Iris

20:05 La Figlia di Butch – Walker Texas Ranger

21:00 Quel Maledetto Colpo Al Rio Grande Express

23:02 In A Valley Of Violence

01:08 Corda Tesa

03:32 L’ Urlo della Battaglia

23Rai 5

20:13 Under Italy – S1E5

21:14 FILM – Parlami di te

22:52 Rock Legends: Neil Young

23:16 Rock Legends: The Police

23:40 Kurt & Courtney

01:11 Rai News Notte

01:12 MAXXI l’Aquila

02:18 Under Italy – S1E5

03:19 Evolution – Il viaggio di Darwin – pt. 1

24Rai Movie

21:10 Gomorra – New Edition

23:15 Gravity

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Carol

02:55 Ricordati di me

25Rai Premium

21:20 Last Cop – L’ultimo sbirro S1E13 – Una decisione sofferta

22:05 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E1 – Una vecchia passione

23:00 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E2 – Largo ai giovani

23:45 Felicia Impastato

01:35 Atlantic crossing S1E7 La scelta obbligata

02:30 Atlantic crossing S1E8 La fine della guerra

03:30 Il Commissario Rex S5E11 – Omicidio d’autore

26Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Il matrimonio che vorrei

23:20 L’amante inglese

00:55 La segretaria

02:35 Tokyo Girls – Le nuove geishe

03:45 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27Twentyseven

21:07 Notting Hill

23:28 Un’occasione da Dio

01:01 Everwood

02:34 Hazzard

04:06 Celebrated: Le grandi biografie

28TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Mister Hobbs va in vacanza

23:05 Retroscena

23:40 La compieta preghiera della sera

29LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple – Il terrore viene per posta

23:20 Miss Marple – Sento i pollici che prudono

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

30La 5

21:10 Grande Fratello Vip

01:01 Grande Fratello Vip- – La5

02:56 Love Is in The Air I, 80

31Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Primo appuntamento

00:10 Body Bizarre

34Cine34

21:06 I laureati

22:56 Segreti di cinema – Cine34

23:03 La banca di Monate

01:12 Parole e baci

02:53 Ciao ma’

04:26 Africa Express

35Focus

20:15 Lingue di Fuoco e Aloni Verdi – Stranezze di Questo Mondo I

21:15 Autunno – Canada: un Anno Nella Natura Selvaggia

22:15 Inverno – Canada: un Anno Nella Natura Selvaggia

23:15 La Grande Muraglia Cinese – Le Megastrutture delle Antiche Civiltà I

00:15 Le Miniere – Le Risorse Nascoste – Capolavori dell’Ingegneria Romana

01:15 Piloti Suicidi – Mayday: Air Disaster – The Accident Files I

02:00 Un Sogno in Costruzione – il Gigante del Cielo: L’Airbus A380

02:41 Tgcom24 Reti Free

02:43 Meteo Focus

02:45 Antichi Sacrifici/Misteri Esplosivi/Cava di Rapa Nui/Animali Luminosi – Secrets in The Jungle

03:30 I Vasti Fiumi della California – California: un Mondo Da Scoprire

04:15 L’ Isola delle Conchiglie – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

38Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 I misteri di Murdoch

01:10 Alice Nevers – Professione Giudice

03:10 Torbidi delitti

39TOP Crime

20:16 Morte e Marijuana – Rizzoli & Isles VI

21:10 Pia Mater – Harrow I

22:03 Peccata Patrisi – Harrow I

22:57 In Gabbia – C.S.I. Miami IX

23:50 Il Male dell’Artista – C.S.I. Miami IX

00:43 La Scossa – C.S.I. Miami IV

01:36 Pura Violenza – C.S.I. Miami IV

02:29 Uno Dei Nostri – C.S.I. Miami IV

03:26 Accecato – Law & Order: Unità Speciale IX

04:21 La Lotta – Law & Order: Unità Speciale IX

49Italia 2

20:20 A Catafascio e una Mostra Felina – Mom

20:50 Una Piccola Incisione e un Abito Da Defunta – Mom

21:15 Hunger Games

23:56 Il Candidato – Shameless

00:58 Prima i Bianchi – Shameless

02:24 I Soliti Idioti II , 9

02:44 I Soliti Idioti II , 10

03:04 I Soliti Idioti II , 11

03:24 I Soliti Idioti II , 12

03:49 Una Difesa di Ferro – Che Campioni Holly & Benji!

04:13 Holly Infortunato – Che Campioni Holly & Benji!

52DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Smackdown

01:15 Moonshiners: la sfida

03:00 Ce l’avevo quasi fatta

54Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’Italia scopre la Mafia

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Copernico. Vita di un rivoluzionario

22:10 L’abbraccio

23:00 Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre

00:35 Rai News Notte

00:40 Il giorno e la storia

01:00 Alla scoperta del ramo d’oro – Barbara Caputo

01:40 Passato e Presente – L’Italia scopre la Mafia

02:20 Storie della TV – Giordani-Ravel. Attenti a quei due!

03:20 Iraq: distruzione di una nazione. Il fantasma

55Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip 7 in diretta