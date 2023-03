Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 18 marzo 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 18 marzo 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il Cantante mascherato

23:55 TG1 Sera

00:00 Il Cantante mascherato

00:50 Ciao Maschio

02:15 Che tempo fa

02:20 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 F.B.I. S5E5 – Poliziotto perduto

22:10 F.B.I. International S2E4 – Pentole e pugnali

23:00 TG2 Dossier

23:45 Meteo 2

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizaìr

01:00 TG2 Cinematinée

01:05 TG2 Achab Libri

01:10 TG2 Sì, Viaggiare del 17/03/2023

01:20 TG2 Eat Parade del 17/03/2023

01:35 Appuntamento al cinema

01:40 RaiNews24

Rai 3

20:00 Profondo Rossi – Blob

20:20 Le parole

21:45 Una giornata particolare – Sapiens, un solo pianeta

00:00 TG3 Mondo

00:25 TG3 Agenda del Mondo

00:30 Meteo 3

00:35 Il posto giusto – Puntata del 12/03/2023

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:45 Comizi D’Amore ’80 – Italiani allo specchio

Rete 4

20:30 Controcorrente – Weekend

21:25 Potere Assoluto

23:57 The Debt Collector

01:56 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:14 Falpala83 Best 2

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Amici di Maria De Filippi

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It Tg5 Notte

01:35 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:22 Il Viaggio Leggendario – Ciak Speciale

02:25 Furore – Capitolo Secondo

Italia 1

20:30 La Vita Continua – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Animali Fantastici e Dove Trovarli

00:00 Ruby Red III – Verde Smeraldo

02:06 Studio Aperto – la Giornata

02:18 Sport Mediaset – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Thelma & Louise

23:50 La fiera delle vanità

02:20 Anticamera con vista

02:30 In Onda

TV8

21:00 Paddock Live

21:25 F1

22:45 Paddock Live

23:15 Max Payne

01:05 American Pie 5 – Nudi alla meta

NOVE

20:00 Fratelli di Crozza

21:35 C’era una volta il West

00:55 Navalny – Sfida a Putin

02:50 Putin – Ultimo zar

20 — Venti

20:13 L’ Eccitazione Dei 21 Secondi – The Big Bang Theory IV

20:36 La Complessità del Fidanzato – The Big Bang Theory IV

21:04 Fire Down Below – L’Inferno Sepolto

23:24 Ghost Rider – Spirito di Vendetta

01:19 Il Tempo della Morte – Arrow II

01:59 La Promessa – Arrow II

02:39 Vicino e Lontano – Frequency

Rai 4

20:34 Private Eyes S2E15 – Il volo del falco

21:22 Vita segreta di Maria Capasso

23:03 Fire – Nessuna via d’uscita

01:13 Anica appuntamento al cinema

01:16 Pay the Ghost: Il male cammina tra noi

02:51 Game Of Death

Iris

21:00 Duplicity

23:32 Conspiracy

01:39 Confidenze Ad uno Sconosciuto

Rai 5

20:49 Personaggi in cerca d’attore – S1E3

21:16 Così è (se vi pare) – di Filippo Dini

23:40 Personaggi in cerca di attore S4E5 – Dharma Mangia Woods

00:09 Proserpine

01:24 Rai News Notte

01:29 Art Night Puntata 14 – I colori dell’arte: Nero

Rai Movie

21:10 La terra dei figli

23:15 La Biennale di Venezia: Il cinema al tempo del Covid

00:00 Galantuomini

01:55 Lo spazio bianco

Rai Premium

21:20 Che Dio ci aiuti – S7E19 – Dire Fare Impicciare

22:15 Che Dio ci aiuti – S7E20 – La ricerca della felicità

23:10 Resta con me – S1E7

00:10 Resta con me – S1E8

01:10 Il cacciatore S2E5 – Non me ne sono mai andato

02:05 Il cacciatore S2E6 – Diciannove e cinquanta

02:55 Disokkupati S1E23 – La famiglia Auddiens

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 La chiave

23:25 C’era una volta il porno

00:50 “Novecento” porno

01:55 Sex diaries

Twentyseven

20:02 La casa nella prateria

21:06 La tenera canaglia

22:57 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile

00:59 Everwood

02:32 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Soul

21:20 La strada per il paradiso

23:20 In questo mondo libero…

01:00 La compieta preghiera della sera

01:20 Santo Rosario

01:45 Sulla Strada

LA7d

20:15 Lingo. Parole in Gioco

21:20 Miss Marple

01:00 Dieci piccoli indiani

La 5

21:10 Inga Lindstrom – il Ritorno di Ellen

23:00 Quarto Grado

02:20 L’ Onore e il Rispetto – Parte Terza, 4

Real Time

21:10 Cake Star – Pasticcerie in sfida

22:10 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:14 In viaggio con papà

23:33 Ci hai rotto papà

02:34 Peccati in famiglia

Focus

20:15 Misteri Militari – Visti Dal Cielo – Misteri di Questo Mondo

21:15 Il Cimitero Degli Aerei – Cose di Questo Mondo VIII

22:15 I Cerchi Dei Re Supremi – Cose di Questo Mondo VIII

23:15 Primavera – Canada: un Anno Nella Natura Selvaggia

00:15 Estate – Canada: un Anno Nella Natura Selvaggia

01:15 Aviazione Navale – Aerei Da Combattimento – Wings Of War

02:00 Non un Passo Indietro – Stalingrad (Di P. Lamche/D. Khamdamov)

Giallo

21:10 Alice Nevers – Professione Giudice

23:15 Astrid et Raphaelle

01:35 Unforgettable

TOP Crime

20:16 L’ Ostrica Assassina – Rizzoli & Isles VI

21:10 Poirot: Fermate il Boia

22:58 Tempi Che Cambiano – Law & Order: Unità Speciale XXIII

23:52 Episodio Numero Cinquecento – Law & Order: Unità Speciale XXIII

00:46 Padri e Figli – Chicago P.D. VI

01:40 Vero O Falso – Chicago P.D. VI

02:35 Non Sum Qualis Eram – Harrow I

Italia 2

20:20 Equivoci – Will & Grace Revival

20:45 Un Affare di Famiglia – Will & Grace Revival

21:15 La Bambola Assassina 3

23:11 Upgrade

01:06 Soliti Idioti Iv, 12 – i Soliti Idioti

01:31 Soliti Idioti Iv, 13 – i Soliti Idioti

01:56 Soliti Idioti Iv, 14 – i Soliti Idioti

02:21 I Soliti Idioti i , 1

DMAX

21:25 Mostri di questo mondo

23:15 Io e i miei parassiti

Rai Storia

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Denise Pardo

20:35 Passato e presente – Le cinque giornate di Milano Con Gilles Pecout

21:20 Salvatore Giuliano

23:20 Piersanti Mattarella

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e presente – Le cinque giornate di Milano Con Gilles Pecout

01:20 Piccolo Re. La fine di un regno

02:10 Iraq: Distruzione di una nazione. L’alleato

Mediaset Extra