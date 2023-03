Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 9 marzo 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 9 marzo 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:30 Che Dio ci aiuti – S7E17 – Sempre con te

22:30 Che Dio ci aiuti – S7E18 – La forma dell’amore

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:01 Porta a Porta

01:25 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:20 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’uomo sul treno

23:10 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:24 Meteo 2

00:30 I Lunatici

02:00 L’Uomo e il Mare

02:30 Radiocorsa

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 09/03/2023

20:15 Caro Marziano – Biennale d’arte (terza parte)

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6149

21:20 Splendida Cornice

23:15 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Save the Date 2022-2023 – Puntata 19

01:50 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Assassinio Sull’Eiger

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello Vip

01:50 Tg5

02:24 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:30 Il Segnale – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 L’ Uomo D’Acciaio

00:05 Superhero – il Più Dotato Fra i Supereroi

01:50 Madre di Wolf! – Duncanville

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 I Tudors

TV8

20:30 Prepartita Europa e Conference League

20:55 UEFA Europa Conference League

23:00 Postpartita Europa e Conference League

00:00 Terzo Tempo Europa

00:30 Terzo Tempo I Gol di Europa e Conference

01:00 Terzo Tempo – Tutti i Gol di Champions League

01:25 Tre uomini e una bara

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:35 Metti la nonna in freezer

23:30 Cambio moglie

00:55 Airport Security: Polonia

01:25 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Grande Collisione Degli Adroni – The Big Bang Theory III

20:36 L’ Acquisizione dell’Excelsior – The Big Bang Theory III

21:04 Rise Of The Legend – la Nascita della Leggenda

23:54 The Losers

01:49 Conti in Sospeso – Arrow

02:24 Intrusioni – Arrow

Rai 4

20:32 Criminal Minds III ep.4

21:20 Hawaii Five-0 II ep.1

22:04 Hawaii Five-0 II ep.2

22:52 Hawaii Five-0 II ep.3

23:33 Wolf Call – Minaccia in alto mare

01:33 Anica appuntamento al cinema

01:36 The Strain S4E8

02:20 Resident Alien S2E4 Radio Harry

Iris

20:05 Schiave Bianche – Walker Texas Ranger

21:00 Tango & Cash

23:11 Il Presidio-Scena di un Crimine

01:12 Maria Stuarda, Regina di Scozia

Rai 5

20:24 Under Italy: I sotterranei di Bologna – S2E3

21:15 Carmen (Teatro alla Scala)

00:10 The Doors – Mr. Mojo Risin’ The Story of L.A. Woman

01:09 Rai News Notte

01:17 Paola Agosti, il mondo in uno scatto

02:11 Under Italy: I sotterranei di Bologna – S2E3

Rai Movie

21:10 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie

23:20 Transcendence

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

01:20 Saw 6

Rai Premium

21:20 Atlantic crossing S1E5 Un aiuto inaspettato

22:20 Atlantic crossing S1E6 Le voci corrono

23:20 Italiani fantastici e dove trovarli

00:10 Un’estate a Salamanca

01:50 La Squadra – S1E3

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Machete

23:10 Debbie viene a Dallas

00:25 Ladies of the Wood – Il parco del sesso

02:05 Mio figlio il pornoattore

Twentyseven

20:01 La casa nella prateria

21:05 Tutti pazzi per l’oro

23:11 Caro zio Joe

01:10 Everwood

02:36 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La stessa luna

22:55 Le acrobate

23:45 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Anna and the King

00:15 La cucina di Sonia

00:45 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Scrivimiancora (#) – Forever Young

23:10 Uomini e Donne

00:35 X-Style

01:18 Grande Fratello Vip- – La5

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Donne senza tabù

23:20 Body Bizarre

Cine34

21:05 Le Comiche 2

22:53 Delitto al ristorante cinese

00:44 Italian horror stories – PrimaTv

02:11 Cin cin

Focus

20:15 Arcobaleno di Fuoco – Stranezze di Questo Mondo II

21:15 Meteo in Technicolour – Clima del Terzo Tipo III

22:15 Mistero e Caos – Clima del Terzo Tipo III

23:15 I Resti di Troia – Le Città Perdute Dei Troiani

00:15 La Guerra di Troia – Le Città Perdute Dei Troiani

01:15 Atterraggio in Acqua – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

02:00 Ingegneria Estrema – C’Era una Volta il Futuro

Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 Rosewood

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Unforgettable

TOP Crime

20:16 Una Testimone Da Eliminare – Rizzoli & Isles V

21:10 Pesci Grossi – Hamburg Distretto 21 XV

22:03 Svolta A Destra – Hamburg Distretto 21 XV

22:57 Il Male è Invisibile – C.S.I. Miami IX

23:50 Caccia All’Uomo – C.S.I. Miami IX

00:44 Pensavo Fossi Dalla Mia Parte – Law & Order

01:38 Un’ Altra Storia con Due Vittime – Law & Order

Italia 2

20:20 Un Martello e un Serbatoio di Energia – Mom

20:45 Nessun Secondo Posto – Mom

21:15 Ouija – L’Origine del Male

23:16 Il Festival di Primavera – Detective Conan

23:45 Il Calciatore Ricattato – Detective Conan

00:05 Il Caso della Sonata Al Chiaro di Luna – I Parte – Detective Conan

00:30 Il Caso della Sonata Al Chiaro di Luna – II Parte – Detective Conan

00:52 I Giochi delle Reclute Pompiere – Fire Force

01:18 L’ Eroe e la Principessa – Fire Force

01:38 Soliti Idioti Iv, 13 – i Soliti Idioti

01:55 Soliti Idioti Iv, 14 – i Soliti Idioti

02:15 I Soliti Idioti i , 1

DMAX

21:25 I pionieri dell’oro

01:05 Moonshiners: la sfida

02:55 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Gioacchino Murat e la presa di Capri

21:10 a.C.d.C. I figli del Sole p.3 Gli Inca

22:10 a.C.d.C. La via del Ferro

23:10 Storia delle nostre città. Oristano

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Alla scoperta del ramo d’oro – Giuseppe Lupo

00:50 Passato e Presente – Gioacchino Murat e la presa di Capri

01:30 Italia. Viaggio nella Bellezza – Volterra, la città che si rigenera

02:30 Lubyanka. Uomini e donne nella Russia di Stalin pt.1

Mediaset Extra