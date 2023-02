Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 28 febbraio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Cinque Minuti

20:35 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:30 Sei donne. Il mistero di Leila – S1E1

22:35 Sei donne. Il mistero di Leila – S1E2

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:59 Porta a Porta

01:25 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:20 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Belve

23:15 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:30 Generazione Z

01:50 Meteo 2

01:55 I Lunatici – Puntata del 01/03/2023

02:30 Casa Italia

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Caro Marziano – La focaccia barese

20:35 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6142

21:20 #cartabianca

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Sorgente di vita – Puntata del 26/02/2023

01:45 Sulla via di Damasco – Puntata del 26/02/2023

02:20 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:52 Rapimento Alla Casa Bianca

02:39 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:22 Buongiorno, Mamma! Seconda Stagione

00:05 X-Style

00:35 Tg5

01:09 Meteo.It Tg5 Notte

01:10 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

01:57 Vivere III

02:24 Le Verità Nascoste

Italia 1

20:30 Gabriela – II Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:06 Penitenza! – Chucky

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:12 Sport Mediaset – la Giornata

02:27 Sandra Bullock – Celebrated

02:50 John Travolta – Celebrated

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 Camera con vista

TV8

20:20 100% Italia

21:30 The Valentine Competition

23:20 L’ultimo San Valentino

01:10 Una serata speciale

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Prometheus

02:20 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Turbolenza del Polpettone – The Big Bang Theory II

20:36 La Spedizione Monopolare – The Big Bang Theory II

21:04 Mission: Impossible 2

23:41 Jonah Hex

01:26 Il Ritorno – Arrow

02:06 Onora il Padre – Arrow

Rai 4

20:33 Criminal Minds II ep.20

21:19 Blood Father

22:45 Wonderland pt.22

23:21 Thelma

01:11 Anica appuntamento al cinema

01:15 The Strain S4E1

02:05 Resident Alien S1E7 The Green Glow

Iris

20:05 Il Sogno di Kelly – Walker Texas Ranger

21:00 Far West (Di R. Walsh)

23:28 Cimarron (Di A. Mann)

02:14 La Storia di una Monaca

Rai 5

20:19 Ghost Town: Bodie (California) – E4

21:15 Venere in pelliccia

22:49 Rock Legends: Ramones

23:12 Rock Legends: Ray Charles

23:36 Franco Battiato in tournée

00:47 Rock Legends: Chuck Berry

01:09 Rai News Notte

01:11 Sulle orme di Gerda Taro

Rai Movie

21:10 Bombshell – La voce dello scandalo

23:00 A vigilante

00:30 Anica – Appuntamento al cinema

00:35 I guerrieri

Rai Premium

20:15 La Porta Rossa – S2E12

21:20 Last Cop – L’ultimo sbirro S1E4 – Turno di notte

22:05 Last Cop – L’ultimo sbirro S1E5 – Il segreto del Feng Shui

22:55 Last Cop – L’ultimo sbirro S1E6 – Il figlio perduto

23:40 Atlantic crossing S1E1 Venti di guerra

00:35 Atlantic crossing S1E2 Fuga a Londra

01:40 Nei tuoi panni

02:35 Doc Martin S3E5

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Limitless

23:10 Bianca come la neve

01:10 Mektoub, My Love: Canto Uno

Twentyseven

20:09 Hazzard

21:05 Il diario di Bridget Jones

22:49 Un poliziotto alle elementari

00:51 Shameless

02:42 A-Team

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un marito per Cinzia

22:50 Retroscena

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Grande Fratello Vip

01:01 Grande Fratello Vip- – La5

02:56 Love Is in The Air I, 65

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Primo appuntamento

00:10 Body Bizarre

Cine34

21:05 Noi uomini duri

22:58 Segreti di cinema – Cine34

23:09 Io, io, io… e gli altri

01:07 Selvaggi

02:38 Risate all’italiana

Focus

20:16 Guerrra Infinita – Cose di Questo Mondo V

21:16 Dna: il Codice della Vita ’23

22:15 27/11 Arosio Introduzione Prima Serata – Ultima Frontiera

22:33 Un Puntino Azzurro Nell’Universo – Alle Origini della Terra e della Vita, 1

22:48 L’ Eone Adeano – I Parte

23:15 Un Puntino Azzurro Nell’Universo – Alle Origini della Terra e della Vita, 2

23:34 L’ Eone Archeano – II Parte

00:00 Un Puntino Azzurro Nell’Universo – Alle Origini della Terra e della Vita, 3

00:15 Eone Proterozoico (L) – III Parte

00:45 Un Puntino Azzurro Nell’Universo – Alle Origini della Terra e della Vita, 4

01:00 Catastrophe in Volo – Indagini Ad Alta Quota Xxi

02:00 Armi di Distruzione di Massa – C’Era una Volta il Futuro

02:43 Meteo Focus

Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Rosewood

01:10 Unforgettable

TOP Crime

20:16 Qualcuno Mi Spia – Rizzoli & Isles IV

21:10 Actus Reus – Harrow

22:03 Ex Animo – Harrow

22:57 La Spada – C.S.I. Miami VIII

23:51 Nel Vento – C.S.I. Miami VIII

00:44 Collisione – C.S.I. Miami IV

01:37 Doppio Processo – C.S.I. Miami IV

Italia 2

20:20 Tempo di Incontri – Mom

20:50 L’ Agenzia Immobiliare – Mom

21:25 L’ Esplosione del Treno Super Rapido – Detective Conan

21:50 Il Caso di San Valentino – Detective Conan

22:15 Un Regalo Al Mese – Detective Conan

22:45 Mistero Al Museo – Detective Conan

23:20 Shinra Kusakabe Si Arruola – Fire Force

23:50 Il Cuore di un Pompiere – Fire Force

00:20 I Fuggitivi – Shameless

01:32 Aiuta il Prossimo – Shameless

02:36 I Soliti Idioti III , 13

DMAX

21:25 Nudi e crudi XL

23:15 WWE Smackdown

01:15 Moonshiners: la sfida

Rai Storia

20:00 Lucio Dalla Mister Fantasy 1981

20:15 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Macerie di guerra – 15/02/2023

21:10 Dopo il caos: Le Havre, città concetto

22:10 La guerra segreta – Il maestro del D Day

23:10 Mixer venti anni di Televisione – Puntata del 16/02/2023

23:45 Lucio Dalla Mister Fantasy 1981

23:55 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – La piazza del Duomo di Pisa

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Alla scoperta del ramo d’oro – Enrico Alleva

00:50 Passato e Presente – Macerie di guerra – 15/02/2023

01:30 Italiani con Paolo Mieli – Francesco Saverio Nitti, l’ottimismo dell’agire

02:30 Un’ipotesi di libertà – Lo Stato di De Gasperi

Mediaset Extra