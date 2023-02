Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 15 febbraio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 15 febbraio 2023, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Pooh. Un attimo ancora

23:25 Porta a Porta

23:38 TG1 Sera

23:42 Porta a Porta

01:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:05 RaiNews24

02:31 Che tempo fa

02:40 Il mondo con gli occhi di Overland – Kazakistan – Puntata del 04/01/2023

03:35 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mare fuori – S3E1 – L’odio necessario

22:20 Mare fuori – S3E2 – Il richiamo del sangue

23:25 Stasera c’è Cattelan su Rai2

00:35 Generazione Z

01:48 Meteo 2

01:50 I Lunatici

02:25 Casa Italia

03:55 Antonia

3 Rai 3

20:00 Blob

20:15 Caro Marziano – Voce dei tuoi occhi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:20 Chi l’ha visto?

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Sorgente di vita – Puntata del 12/02/2023

01:45 Sulla via di Damasco – “Religione, media e social” – 12/02/2023

02:20 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Controcorrente – Prima Serata

00:50 Dalla Parte Degli Animali

02:05 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:27 I Pugni di Rocco

04:08 Rocco e Le Sorelle

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Speciale di “Buongiorno, Mamma! 2a Stagione”

21:22 Buongiorno, Mamma! Seconda Stagione

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It Tg5 Notte

00:35 Ave Maria – Bluff City Law

01:35 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:22 Uomini e Donne

03:47 La Deriva – Manifest III

04:27 La Scatola Dei Ricordi – Manifest III

6 Italia 1

20:30 Conflitti – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 La Fredda Luce del Giorno

23:21 A Quiet Place II

00:11 Tgcom

01:17 Il Gruppo della Castità – American Dad

01:39 La Pista dell’Oregon – American Dad

02:01 Studio Aperto – la Giornata

02:13 Sport Mediaset – la Giornata

02:28 L’ Enigma di Giove – Atlante del Cosmo

03:12 Il Regno di Saturno – Atlante del Cosmo

04:04 Prove di Nozze – Mike & Molly

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Like – Tutto ciò che Piace

02:30 Versailles

04:30 L’aria che tira

8 TV8

20:20 100% Italia

21:30 Name That Tune – Indovina la canzone

02:50 Una notte in giallo

04:30 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Non-Stop

23:35 Chernobyl – Viaggio nella catastrofe

01:00 Ritorno a Chernobyl

02:05 Questo strano mondo con Marco Berry

03:05 Falegnami ad alta quota

20 Venti

20:13 Il Fattore Mandarino – The Big Bang Theory I

20:36 Il Paradigma del Pesce Guasto – The Big Bang Theory II

21:04 L’ Ultimo Dei Templari (Di D. Sena)

23:14 Scream 2

01:34 Il Progetto Z – Izombie V

02:14 La Morte Si Muove Molto Velocemente – Izombie V

02:54 Un Pianto Silenzioso – Walker Texas Ranger IV

03:34 Il Canto del Cigno – Walker Texas Ranger IV

04:15 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:32 Criminal Minds II ep.11

21:20 The Voices

23:07 Superdeep

01:02 The Strain S3E2

01:53 Vikings VIb ep.8 Come per magia

02:35 Fast Forward VII ep.3 – Episodio 3

03:20 Fast Forward VII ep.4 Episodio 4

22 Iris

20:05 Il Matrimonio – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Nella Valle di Elah

23:29 Sabrina

01:58 Jarhead

04:06 La Battaglia Dei Giganti

23 Rai 5

20:15 Prossima fermata America S2E10 – Mattoon – Memphis

21:16 Art Night Puntata 10 – I colori dell’arte: rosso

22:17 Burt Bacharach – A Life In Song

23:27 I Beatles e l’India

01:04 Cantautori: Lucio Dalla – Pt1

01:29 Rai News Notte

01:31 Macchiaioli

02:26 Prossima fermata America S2E10 – Mattoon – Memphis

03:26 Di là dal fiume e tra gli alberi – S3E16

24 Rai Movie

21:10 Il segreto di una famiglia

23:05 Movie Mag

23:35 Il castello di vetro

01:50 Dark City

03:20 Altri uomini

25 Rai Premium

20:20 La Porta Rossa – S1E6

21:20 Stasera tutto è possibile – Puntata del 13/02/2023

00:10 Nei tuoi panni – Puntata del 06/02/2023

01:05 Doc Martin S1E3

01:50 Doc Martin S1E4

02:45 Il Commissario Rex S2E4 – Foto pericolose

03:30 Il Commissario Rex S2E3 – Un’estate maledetta

26 Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:15 Attacco Glaciale

23:05 L’attenzione

00:50 La donna lupo

02:05 Alice Little – Storia di un bordello americano

02:30 Mother’s Balls: il mondo di Amber Vineyard

03:25 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:09 A-Team

21:06 Ritorno al futuro II

23:09 Instant Family

01:15 Shameless

03:04 Hazzard

04:38 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Meteo

20:55 Un traduttore

22:45 Addio alle armi

01:25 La compieta preghiera della sera

01:25 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 White Collar – Fascino Criminale

00:00 La cucina di Sonia

00:30 La Mala Educaxxxion

01:55 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 L’ Amore Non Va in Vacanza – Love Week

23:40 Uomini e Donne

01:06 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Love Is in The Air I, 56

03:59 Tempesta D’Amore 17, 162

04:49 458 – Centovetrine II

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 The Bad Skin Clinic

34 Cine34

21:05 Toto’, Peppino e la dolce vita

22:55 Piccolo grande schermo

23:12 I due marescialli

01:02 Arrangiatevi

02:50 Che fine ha fatto Toto’ baby?

04:17 Segreti di cinema – Cine34

35 Focus

20:15 Jack Lo Squartatore – Cose di Questo Mondo V

21:15 Leoni e Iene: Guardiani della Vita, Custodi della Morte

22:15 Oceano – Rapidi e Letali – il Mondo Animale e la Velocità

23:15 La Guerra Dei Kamikaze

01:15 Problemi in Pista – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 Come Si Fabbrica una Land Rover Defender – Automobili

02:43 15/02/2023 – Meteo Focus

02:45 Ingegneria Perduta II, 9 – Ingegneria Perduta II

03:30 La Terra Dei Ghiacciai – Wild Nord America I

04:30 Ghepardi – Dynasties – L’Avventura della Vita

38 Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Unforgettable

03:10 Torbidi delitti

39 TOP Crime

20:15 Ricordati di Me – Rizzoli & Isles II

21:10 Scava Due Fosse – Fbi: Most Wanted III

22:04 Malato D’Amore – Fbi: Most Wanted III

22:58 Il Ricatto Russo – C.S.I. Miami VII

23:51 Lifting Letale – C.S.I. Miami VII

00:45 Trappola Al Moulin – Law & Order: Unità Speciale XXII

01:39 Lo Psicopatico Laureato – Law & Order: Unità Speciale XXII

02:36 Droga e Omicidi – C.S.I. – Scena del Crimine XIII

03:29 In Business Class – C.S.I. – Scena del Crimine XIII

04:23 Morte in Diretta – C.S.I. – Scena del Crimine XIII

49 Italia 2

20:20 Chiamiamolo Smokey – Mom

20:45 Scommesse Rischiose – Mom

21:15 Le Iene

01:05 I Soliti Idioti II , 9

01:25 I Soliti Idioti II , 10

01:45 I Soliti Idioti II , 11

02:05 I Soliti Idioti II , 12

02:25 Toho – Avanti Tutta! – Captain Tsubasa

02:45 Sfida All’Ultimo Respiro – la Tigre e Tsubasa

03:45 La Squadra Sette – Naruto Shippuden

04:05 La Determinazione di Kakashi – Naruto Shippuden

52 DMAX

20:10 Banco dei pugni

20:40 Frecciarossa Final Eight

23:15 The Last Dance

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

02:55 Io e i miei parassiti

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – L’Italia di Totò

21:10 Il transatlantico Rex

22:05 Italiani. Carlo Maria Martini,profeta del Novecento

23:00 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Venezia e la sua laguna

23:05 a.C.d.C. – Torre Eiffel. Storia di una scommessa incredibile

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Alla scoperta del ramo d’oro – Giorgio Parisi – Puntata del 09/01/2023

00:50 Passato e Presente – L’Italia di Totò

01:30 a.C.d.C. – Mont Saint Michel: la verità nascosta

02:30 MPR Finché dura la memoria. Montecassino, documenti e testimonianze

03:30 Lingua o dialetto p.4

55 Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip 7 (Diretta)