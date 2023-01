Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 27 gennaio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 27 gennaio 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg 1

20:30 Binario 21

22:30 Un sacchetto di biglie

Rai 2

19:05 Hawaii Five-0 4×11

19:50 The Rookie 1×05

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 NCIS 20×03 1a tv

22:10 NCIS Hawaii 2×03 1a tv

23:05 A TuttoCalcio

Rai 3

19:30 TG R

20:00 Blob

20:15 Nuovi eroi

20:40 Il Cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:25 Green Book

23:30 Il cacciatore di sogni

Canale 5

18:50 Avanti un altro

20:00 Tg5

20:35 Striscia La notizia

21:45 Fosca Innocenti 2×03 1a tv

23:50 Tg5

Italia 1

19:30 CSI 4×10

20:25 NCIS 8×01

21:20 I mercenari 2

23:20 Daylight Trappola nel tunnel

Rete 4

20:00 Tempesta d’amore

20:30 Stasera Italia

21:30 Quarto Grado

00:55 Racconti di libertà

La7

18:45 Lingo

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

21:15 Propaganda Live



Tv8 (Sky 125)

19:15 Celebrity chef

20:20 100% Italia

21:30 Cucine da Incubo 8×04 1a tv + 8×03

23:55 4 Hotel

Nove (Sky 149)

19:30 Cash or Trash

20:30 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Fratelli di Crozza

23:00 Accordi e disaccordi

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Le Indagini di Lolita Lobosco 2

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Le Indagini di Lolita Lobosco 2 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Astrid et Raphalle

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:20 Astrid et Raphalle Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Chicago PD 9×05-06

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sherlock 4×02

(ch. 110 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 4×02 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Call My Agent 1×03-04 1a tv

(ch. 112) ore 21:15 1×03-04 1a tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 I misteri di Aurora Teagarden 1×11

La guida tv di venerdì 27 gennaio 2023 ai film stasera in tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Catwoman

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 The Gunman

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Gli spietati

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Lezioni di Persiano



Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Nebbia in Agosto 1a tv

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:05 Bugiardo Bugiardo

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Capodanno a New York

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Johnny Stecchino



Warner Tv (ch 37 dtt e TivùSat 54) ore 21:05 Analisi finale

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Beneath

I Film Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Call My Agent Italia 1×03-04

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Scarface

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Anna Frank e il diario segreto

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Moonacre I segreti dell’ultima luna

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Il fuggitivo

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Interstellar

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Che fine hanno fatto i Morgan?

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 L’ultimo libro

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Ghostbusters

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?