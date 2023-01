Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 22 gennaio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 22 gennaio 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20:35 Soliti Ignoti

21:25 Le Indagini di Lolita Lobosco 2×03 1a tv

23:40 Speciale Tg1

Rai 2

18:30 90° Minuto

19:45 NCIS New Orleans 6×19

20:30 Tg2

21:00 NCIS Los Angeles 14×03 1a tv

21:50 Fire Country 1×03 1a tv

22:40 La Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:30 Che Tempo Che Fa

23:30 Tg3 Mondo

Canale 5

18.45 Caduta Libera

20:00 Tg 5

20:35 Paperissima Sprint

21:20 Thor Ragnarock 1a tv

00:35 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI 4×05

20:25 NCIS 7×20

21:15 Il ricco, il povero e il maggiordomo

23:30 Pressing Serie A



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Zona Bianca

00:50 Colette – Un amore più forte di tutto

La7

20:00 TgLa7

20:30 In Onda

21:15 Non è L’arena

Tv8 (ch 125 Sky)

20:20 4 Ristoranti

21:30 4 Hotel 5×03 1a tv + 5×01 val di Noto

00:10 Il testimone di Pif

Nove (ch. 149 Sky)

18:35 Little Big Italy

20:00 Little Big Italy – Portorico

21:30 Only Best – Comico Show

23:30 Milano – Palermo il ritorno

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Il giovane ispettore Morse 1×03

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Il giovane ispettore Morse 1×03 Warner Tv (ch. 37 e Tivusat 54) ore 21:10 Uccelli di Rovo 1×04

(ch. 37 e Tivusat 54) ore 21:10 Uccelli di Rovo 1×04 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Duplice omicidio per il tenente Colombo

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Duplice omicidio per il tenente Colombo Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 20:50 The Big Bang Theory 4×13-16

Le Serie Tv stasera su Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 Il Re 1×01-02

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 Il Re 1×01-02 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Call My Agent 1×01-02

(ch. 112) ore 21:15 Call My Agent 1×01-02 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Il Commissario Gamache Misteri a Three Pines 1×05-06 1a tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 In the Blood

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 The pool

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Blood Diamond – Diamanti di sangue

Film con Leonardo Di Caprio, in Africa per recuperare dei diamanti sullo sfondo della guerra civile in Sierra Leone.

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Belle e Sebastien L’avventura continua

Cielo (ch. 26 dtt, 19 Tivù Sat 126 Sky) ore 20:30 I padroni della Notte

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Arma Letale 3



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Harry e Meghan

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:00 Il Camorrista

I Film su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Focus Niente è come sembra

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Solo gli amanti sopravvivono

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Ritorno al Futuro 2

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Water Horse la leggenda degli abissi

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Hurricane Allerta uragano

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 L’uomo del labirinto

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Marylin ha gli occhi neri

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Brother

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Miami Beach



Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?