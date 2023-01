Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 26 gennaio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

1

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Che Dio ci aiuti – S7E5 – Un lungo addio

22:30 Che Dio ci aiuti – S7E6 – Apri gli occhi

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

23:58 Porta a Porta

01:25 Viva Rai 2!… e un po’ anche Rai 1

02:20 RaiNews24

02:52 Che tempo fa

02:55 Overland 22 – Dall’Atlantico al Karakorum

03:50 RaiNews24

2

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Jojo Rabbit

23:15 Stasera c’è Cattelan su Raidue

00:33 Meteo 2

00:40 I Lunatici

02:20 L’uomo e il mare

02:50 Casa Italia

3

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 26/01/2023

20:15 Caro Marziano – Il testimone dell’omicidio Livatino

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6119

21:20 Splendida Cornice

23:15 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 I luoghi della scienza. pt4. La ricerca con le navi oceanografiche

01:50 RaiNews24

4

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:52 Il Pianista

03:33 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:51 Music Line – Speciale

04:37 Ciak Speciale

5

Canale 5

20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Odio L’Estate

23:50 Tg5

00:25 Gridare Al Fuoco in un Teatro Affollato – Bluff City Law

01:25 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

02:12 Il Primo Giorno della Mia Vita – Ciak Speciale

02:15 Uomini e Donne

03:14 Venti Trasversali – Manifest I

04:14 Scie di Condensazione – Manifest I

6

Italia 1

20:30 Vendetta Messicana – II Parte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

00:10 The Divergent Series: Allegiant

02:00 Il Primo Giorno della Mia Vita – Ciak Speciale

02:03 Studio Aperto – la Giornata

02:15 Sport Mediaset – la Giornata

02:30 Collisione in Volo – Indagini Ad Alta Quota

03:15 Schianto Nel Deserto – Indagini Ad Alta Quota

04:00 Colui Che Ha Visto – The Good Place

7

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

8

TV8

20:25 100% Italia

21:30 Quelle brave ragazze

22:40 Cucine da incubo Italia

01:05 Natale in Tennessee

02:40 Lady Killer

04:10 Coppie che uccidono

9

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Redemption – Identità nascoste

23:30 Parker

01:35 Highway Security: Spagna

20

Venti

20:13 La Derivazione dell’Allocazione della Sovvenzione – The Big Bang Theory XII

20:36 La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory XII

21:04 Io Sono Leggenda

23:16 Hellboy: The Golden Army

01:36 L’ Ira di Rama Khan – Supergirl V

02:16 Mondi Imprigionati – Supergirl V

02:56 Cowboy – Walker Texas Ranger II

03:36 Mai Fidarsi … – Walker Texas Ranger II

04:15 Show Reel Serie Rete 20

21

Rai 4

20:26 Criminal Minds ep.19

21:20 Hawaii Five-0 S1E7

22:01 Hawaii Five-0 S1E8

22:46 Hawaii Five-0 S1E9

23:27 Cold blood

01:05 Anica appuntamento al cinema

01:08 The Strain S2E1

02:11 Warrior S2E4 Se non vedi il sangue, non stai giocando

02:59 Fast Forward IV ep.9 Il caso Kurt Swoboda

03:44 Fast Forward IV ep.10 Il caso Tommi Hotarek

22

Iris

20:05 L’ Equivoco – Walker Texas Ranger

21:00 Motherless Brooklyn

23:48 Motherless Brooklyn – Scuola di Cult

23:54 L’ Uomo Dalle Due Ombre

01:47 We Were Young

03:21 Papà è un Fantasma

04:42 Apocalypse Domani

23

Rai 5

20:19 Fuori Binario: La Subappenninica

21:16 Visioni – La memoria del ghetto

22:08 Il flauto magico (Glyndebourne Festival 2019)

00:54 Rai News Notte

00:57 Bee Gees – In Our Own Time – E2

01:58 Jannacci in L’importante è esagerare – E8

02:29 Fuori Binario: La Subappenninica

03:30 Il leggendario regno di Komodo – S1E3

24

Rai Movie

21:05 Source Code

22:45 Train to Busan

00:45 Anica – Appuntamento al cinema

00:50 Il conformista

02:45 Movie Mag

03:10 Under Suspicion

25

Rai Premium

21:20 Miss Scarlet and the Duke S1E5 – Cella 99

22:05 Miss Scarlet and the Duke S1E6 – Il caso di Henry Scarlet

22:55 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 01/06/2022

23:40 I casi della giovane Miss Fisher S1E3 – Il laboratorio dei segreti

01:10 Nei tuoi panni – Puntata del 18/01/2023

02:10 Un Ciclone in Convento S19E2 – Un nido per due

02:55 Intramontabili S1E2 – “Linea Verde” e “Linea Blu”

03:30 Crociere di nozze – Australia

26

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Guidato per uccidere

23:05 Porno Valley

00:05 Sex in Lockdown

01:00 Erection Man

02:00 Il porno messo a nudo

02:50 Bonnie and The Thousand Men

03:55 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27

Twentyseven

20:08 A-Team

21:08 Il grande match

23:15 La morte ti fa bella

01:06 Shameless

02:56 Hazzard

04:29 Celebrated: Le grandi biografie

28

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un posto al sole

23:05 La casa rossa

00:05 La compieta preghiera della sera

29

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Il buongiorno del mattino

23:25 Al vertice della tensione

01:40 La cucina di Sonia

02:10 La Mala Educaxxxion

03:20 I menù di Benedetta

30

La 5

21:10 Amori in Corsa

23:10 Uomini e Donne

00:36 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Love Is in The Air I, 42

03:59 Tempesta D’Amore 17, 145

04:49 398 – Centovetrine II

31

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Vite al limite: e poi

23:20 Vite al limite

34

Cine34

21:05 Mio fratello e’ figlio unico

23:05 Ciak speciale ’23

23:14 Immaturi – Il viaggio

01:23 Femmina

02:52 Blastfighter

04:21 Missione speciale Lady Chaplin

35

Focus

20:15 Il Grande Esercito Dei Vichinghi – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Giove: i Segreti del Sistema Solare – Universo Ai Raggi X IV

22:15 L’ Enigma di Giove – Atlante del Cosmo

23:15 Antichi Sacrifici/Misteri Esplosivi/Cava di Rapa Nui/Animali Luminosi – Secrets in The Jungle

38

Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 Rosewood

23:10 Alexandra

01:10 I misteri di Murdoch

03:10 Nightmare Next Door

39

TOP Crime

20:16 Domande e Risposte – Person Of Interest IV

21:10 La Grande Occasione – Hamburg Distretto 21 XV

22:03 Questione di Famiglia – Hamburg Distretto 21 XV

22:57 Il Processo – C.S.I. Miami VI

23:50 Il Velo della Sposa – C.S.I. Miami VI

00:44 Occhio per Occhio – Fbi: Most Wanted II

01:38 Festa di Matrimonio – Fbi: Most Wanted II

02:34 L’ Infiltrato – Fbi: Most Wanted II

03:29 A Sangue Freddo – C.S.I. – Scena del Crimine XI

04:23 Furto D’Identità – C.S.I. – Scena del Crimine XI

49

Italia 2

20:20 E il Lavoro Da Comparse – 2 Broke Girls

20:45 E la Foto Rivelatrice – 2 Broke Girls

21:15 Blair Witch

23:06 Un Terribile Passato! il Segreto di Dressrosa – One Piece

23:36 Incubo! la Tragica Notte di Dressrosa – One Piece

00:06 Scontro Nella Flotta Dei Sette! Law Vs Do Flamingo – One Piece

00:36 La Rinascita dell’Armata di Liberazione – My Hero Academia

01:06 Sad Man’s Parade – My Hero Academia

52

DMAX

21:25 Predatori di gemme

01:05 Bodycam – Agenti in prima linea

02:55 Io e i miei parassiti

54

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il Giardino dei Finzi-Contini. La Shoah in un romanzo

21:10 a.C.d.C. – Maria Teresa d’Austria, suocera d’Europa

22:10 a.C.d.C. – Keplero. La tempesta celeste

23:10 1938. Quando scoprimmo di non essere più italiani

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:40 Alla scoperta del ramo d’oro – Maria Grazia Messina – Puntata del 03/11/2022

01:10 Passato e Presente – Il Giardino dei Finzi-Contini. La Shoah in un romanzo

01:45 Italia: viaggio nella bellezza. Nella terra dei Faraoni. L’avventura dell’Egittologia italiana

02:40 Il coraggio e la pietà. Gli ebrei e l Italia durante la guerra

03:40 Italiani con Paolo Mieli – Tullia Zevi

55

Mediaset Extra

21:11 Grande Fratello Vip 7 (Diretta)