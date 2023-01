Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 19 gennaio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 19 gennaio 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Che Dio ci aiuti – S7E3 – Restare o partire?

22:30 Che Dio ci aiuti – S7E4 – Progetti

23:40 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

01:25 Techetechetè – I love you Lollo

02:10 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Equalizer 2 – Senza perdono

23:25 Stasera c’è Cattelan su Raidue

00:38 Meteo 2

00:40 I Lunatici

02:10 Casa Italia del 19/01/2023

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Rosario Livatino (seconda parte) – Caro Marziano

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6114

21:20 Splendida Cornice

23:15 Mixer – Vent’anni di televisione

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 I luoghi della scienza. pt3. Clima e biodiversità in montagna

01:50 RaiNews24

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Dritto e Rovescio

00:54 Giulietta Degli Spiriti

03:38 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:30 La Voce dell’Intransigenza – Striscina la Notizina

21:01 Coppa Italia Ottavi – Juventus – Monza

23:30 Coppa Italia Live

00:09 Tg5

00:44 Lei Non è Chi Pensi Che Sia – The Thing About Pam

01:29 Lei è Un’Assassina – The Thing About Pam

02:09 La Voce dell’Intransigenza – Striscina la Notizina

02:25 Il Primo Giorno della Mia Vita – Ciak Speciale

02:28 Uomini e Donne

Italia 1

20:35 Due Vite – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Harry Potter e la Camera Dei Segreti

00:25 Insurgent

02:40 Studio Aperto – la Giornata

02:52 Sport Mediaset – la Giornata

03:07 Terra, Acqua e Potenza – Tech Toys: Ingegneria Al Top

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

TV8

20:20 100% Italia

21:25 Quelle brave ragazze

23:55 Cucine da incubo Italia

02:15 Un ammiratore segreto

03:45 Coppie che uccidono

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Parker

23:45 La rapina perfetta

01:45 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Dissociazione dell’Inquilino – The Big Bang Theory XI

20:36 Il Potenziale dell’Isolamento – The Big Bang Theory XI

21:04 Blade: Trinity

23:21 The Time Machine (Di S. Wells)

01:19 La Casata Degli El – Supergirl IV

01:59 Eve Contro Eve – Supergirl IV

02:39 La Lunga Caccia – Walker Texas Ranger II

Rai 4

21:20 Hawaii Five-0 ep.4

21:59 Hawaii Five-0 ep.5

22:38 Hawaii Five-0 ep.6

23:17 Survive the Night

00:40 Anica appuntamento al cinema

00:43 The Strain S1E9

01:26 Warrior S1E9 Chinese boxing

02:11 Fast Forward III ep.9 Il caso Karl Esch

Iris

20:05 Banditi A Buckhorn – II Parte – Walker Texas Ranger

21:00 Danko

23:16 Viaggio in Paradiso

01:12 I Giganti del Mare

02:49 Il Cucciolo (Di C. Brown)

Rai 5

20:19 Fuori binario: la Circumvesuviana

21:15 Così fan tutte (Teatro Comunale di Ferrara)

00:19 Rock Legends: Kiss

01:05 Jannacci in L’importante è esagerare – E4

01:35 Rai News Notte

01:36 Il caso Caravaggio

02:30 Fuori binario: la Circumvesuviana

Rai Movie

21:10 Arrival

23:10 Poltergeist – Demoniache presenze

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

01:15 Una famiglia

03:15 Movie Mag del 18/01/2023

Rai Premium

20:25 Il commissario Manara S2E4 – Miss Maremma

21:20 Miss Scarlet and the Duke S1E3 – Fatti, non parole

22:05 Miss Scarlet and the Duke S1E4 – Memento mori

22:55 Italiani fantastici e dove trovarli – Puntata del 31/05/2022

23:35 The Good Doctor S3E19 – Dolore

00:20 The Good Doctor S3E20 – Ti amo

01:10 Nei tuoi panni – Puntata del 11/01/2023

02:05 Un ciclone in convento S18E5 – Il padre ritrovato

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 The Asian Connection

23:00 Porno Valley

00:05 Sacred Love Making – A lezione di “Tao del sesso”

01:20 50 sfumature di grigio: una storia vera

02:20 Il porno messo a nudo

Twentyseven

20:10 A-team

21:08 Le amiche della sposa

23:29 Johnny English colpisce ancora

01:08 Shameless

02:56 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 L’erba del vicino è sempre più verde

22:45 Illustri sconosciuti – Carlo Magno

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Tutte le donne della mia vita

23:35 Sotto il segno del pericolo

02:10 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Una Ragazza e il Suo Sogno

23:15 Uomini e Donne

00:41 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Love Is in The Air I, 37

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Vite al limite: e poi

23:20 Vite al limite

Cine34

21:07 Tutta colpa di Freud

23:36 Immaturi

01:51 Sensi

03:23 Fuga dall’arcipelago maledetto

Focus

20:15 Il Divoratore delle Isole Hawaii – Cose di Questo Mondo VII

21:15 Alla Ricerca Dei Buchi Bianchi – Universo Ai Raggi X IV

22:15 All’Origine del Tempo – Atlante del Cosmo

23:15 Alla Scoperta dell’Uomo di Neanderthal

00:15 Neanderthal: L’Ultimo Segreto

01:15 Fuoco Nella Stiva – Indagini Ad Alta Quota XII

02:00 Engineered, 9 – Engineered

02:43 Meteo Focus

Giallo

20:10 I misteri di Murdoch

21:10 Rosewood

23:10 Alexandra

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:16 Un Numero Nuovo – Person Of Interest IV

21:10 Amore Fraterno – Hamburg Distretto 21 Xv

22:03 Sotto Pressione – Hamburg Distretto 21 Xv

22:57 Sottosopra – C.S.I. Miami VI

23:50 L’ Amico Fantasma – C.S.I. Miami VI

00:44 L’ Angelo Vendicatore – Fbi: Most Wanted II

01:38 L’ Eroe – Fbi: Most Wanted II

02:35 Law & Order True Crime: The Menendez Murders, 5

Italia 2

20:20 Il Bambino Promesso – Mike & Molly

20:45 L’ Opzione Adozione – Mike & Molly

21:15 A Quiet Place: un Posto Tranquillo

23:06 La Tecnica di Rebecca! la Danza della Spada A Picco Sull’Acqua – One Piece

23:36 Il Guerriero Più Spietato! Logan Vs Rebecca – One Piece

00:06 Sconvolgente! la Vera Identità del Soldatino Giocattolo! – One Piece

00:36 Più Eroe di Chiunque Altro – My Hero Academia

01:06 My Villain Academia – My Hero Academia

01:26 I Soliti Idioti III , 9

DMAX

21:25 Predatori di gemme

00:10 Avventure impossibili con Josh Gates

01:05 Il boss del paranormal

02:55 Undercut: l’oro di legno

Rai Storia

20:05 Rai News Giorno

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Giovanni XXIII Uomo del dialogo

21:10 a.C.d.C. – Il grande viaggio dei Vichinghi p.3 Una buona terra

22:10 a.C.d.C. – Il grande viaggio dei Vichinghi p.4 L’ultima battaglia

23:10 Storia delle nostre città – Ravenna. Un tesoro d’acqua – 21/02/2022

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Alla scoperta del ramo d’oro – Maria Chiara Carrozza

00:50 Passato e Presente – Giovanni XXIII. Uomo del dialogo

01:30 Oceano Canada

03:00 Piccolo Re. La regina di maggio

Mediaset Extra