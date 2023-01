Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 10 gennaio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 10 gennaio 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il Nostro Generale – S1E3 – Montagne russe

22:30 Il Nostro Generale – S1E4 – La caduta

23:30 Porta a Porta

23:45 TG1 Sera

23:48 Porta a Porta

01:15 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boomerissima – Puntata del 10/01/2023

00:05 Bar Stella Distillato – 10/01/2023

01:00 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 10/01/2023

20:15 Baskin – Caro Marziano – Puntata del 10/01/2023

20:35 Il cavallo e la torre – Puntata del 10/01/2023

20:50 Un posto al sole – Puntata del 10/01/2023 EP6107

21:20 #cartabianca – Puntata del 10/01/2023

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Fuori Dal Coro

00:54 Travolti Da un Insolito Destino Nell’Azzurro Mare D’Agosto

03:06 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

03:26 Uragano sul Po

Canale 5

20:00 Tg5

20:30 La Voce dell’Intransigenza – Striscina la Notizina

21:01 Coppa Italia Ottavi – Inter – Parma

23:31 Coppa Italia Live

00:10 Tg5

00:45 Lei è una Buona Amica – The Thing About Pam

Italia 1

20:30 Tutti Al Buio – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Le Iene

01:06 Morte Accidentale – Chucky

01:56 Dammi Qualcosa di Buono Da Mangiare! – Chucky

02:40 Studio Aperto – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Di Martedì

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

TV8

20:20 100% Italia

21:30 Un Natale di cioccolato

23:05 Un matrimonio sotto l’albero

00:45 Un ballo per Natale

02:20 Lady Killer

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 The November Man

01:35 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:13 L’ Integrazione del Rilassamento – The Big Bang Theory XI

20:36 L’ Esplosione Implosione – The Big Bang Theory XI

21:04 Bastille Day: il Colpo del Secolo

23:14 Mad Max: Fury Road

01:29 Pressing-20 in Rete

Rai 4

20:36 Criminal Minds ep.7

21:21 City of Crime

22:59 Wonderland pt.15

23:34 Amusement Park

00:28 Anica appuntamento al cinema

00:31 The Strain ep.2

01:19 Warrior S1E2 La Cina non è la Bibbia

Iris

20:05 Amici per la Pelle – Walker Texas Ranger IV

21:00 Corvo Rosso Non Avrai il Mio Scalpo

23:21 Mezzo Dollaro D’Argento

01:10 Severance

02:40 Never Back Down

Rai 5

20:23 The Sense of Beauty – E2

21:17 Una volta nella vita

23:00 Rock Legends: Prince

23:45 Marvin Gaye – What’s Going On

00:46 Rock Legends: Coldplay

01:30 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Under Suspicion

23:00 Blade Runner 2049

01:45 Anica – Appuntamento al cinema

01:50 Cate McCall – Il confine della verità

Rai Premium

20:25 Il Commissario Manara – S1E2 – Vendemmia tardiva

21:20 Hudson e Rex S4E1 – Subdolo Inganno

22:05 Hudson & Rex S4E2 – Una canzone per te

22:55 Hudson & Rex S4E3 – Il tesoro del pirata

23:40 Mannaggia alla miseria

01:30 Nei tuoi panni Album – Puntata del 02/01/2023

02:25 Un ciclone in convento S17E4 – La torta al formaggio

Cielo

20:05 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Fuga d’amore

22:55 Son de mar

00:50 Celos – Gelosia

02:45 Il piacere secondo lui

Twentyseven

20:05 A-Team

21:08 Qua la zampa!

22:52 Miss Detective

00:51 Shameless

02:47 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Insieme a Parigi

22:50 Retroscena

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

00:00 La cucina di Sonia

00:30 La Mala Educaxxxion

01:50 I menù di Benedetta

La 5

21:10 Grande Fratello Vip

01:01 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Love Is in The Air I, 30

03:59 Tempesta D’Amore 17, 131

04:49 350 – Centovetrine II

Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti

21:20 Primo appuntamento

22:55 Il Principe Harry – L’intervista

00:30 Body Bizarre

Cine34

21:06 Io, loro e Lara

23:19 Segreti di cinema – Cine34

23:28 I magnifici tre

01:26 Amici come noi

02:56 I predatori di Atlantide

04:25 Zanna Bianca alla riscossa

Focus

20:15 La Maledizione di Re Artù – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Parco Nazionale Dei Saguaro

22:15 Parco Nazionale Gates Of The Artic

23:15 Il Centro Acquatico Nazionale di Pechino

00:15 Il World Financial Center di Shanghai – Ingegneria Xxl China Edition

Giallo

20:00 Miss Fisher – Delitti e misteri

21:10 Grantchester

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 I misteri di Murdoch

03:10 Nightmare Next Door

TOP Crime

20:15 Mors Praematura – Person Of Interest III

21:10 Ricordami in Quarantena – Law & Order: Unità Speciale Xxii

22:04 Cieco in una Terra Selvaggia – Law & Order: Unità Speciale Xxii

22:58 Rio – C.S.I. Miami V

23:52 Terra di Nessuno – C.S.I. Miami V

00:45 La Preda – C.S.I. Miami IV

01:38 48 Ore per Vivere – C.S.I. Miami IV

Italia 2

20:20 Chi Ha Paura di J.C. Small? – Mike & Molly

20:45 Amore, Bugie Ed Elicotteri – Sesso, Bugie Ed Elicotteri

21:15 Scuola di Polizia 2: Prima Missione

23:00 Il Murale della Storia – American Dad

23:25 Diritto di Sciopero – American Dad

23:55 Sharenting e Quant’Altro – Duncanville

00:20 Molla Mitch O Muori Provandoci – Duncanville

00:45 I Soliti Idioti II , 1

DMAX

21:25 Il codice del Boss

23:15 WWE Smackdown

01:15 Il boss del paranormal

03:00 Metal Detective

03:50 Undercut: l’oro di legno

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le Crocerossine

21:10 1942 Italia in guerra – Nord Africa: la resa dei conti

22:10 La guerra segreta – I leoni di Giuda

23:10 Italiani con Paolo Mieli – Curzio Malaparte, il cinico pietoso

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Alla scoperta del ramo d’oro – Franco Lorenzoni – Puntata del 10/01/2023

00:45 Passato e Presente – Le Crocerossine

01:30 FamigliaFamiglie Genitori e figli

Mediaset Extra