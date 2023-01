Programmi, film stasera: guida TV 3 gennaio 2023

Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 3 gennaio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 3 gennaio 2023, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20:30 Soliti Ignoti

21:30 Pattini d’argento

23:50 Tg1

23:55 La verità è che non gli piaci abbastanza

Rai 2

19:00 FBI 2×07

19:50 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 Tg2

21:00 Tg2Post

21:20 Charlie’s Angels (2019) 1a tv

23:25 Bar Stella

Rai3

19:30 Tg R

20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi

20:35 Il Cavallo e la torre

20:45 Un Posto al sole

21:20 Sister Act

23:05 Dottori in corsia

23:50 Tg3

Canale 5

18:45 Caduta Libera

20:00 TG5

20:35 Striscia la notizia

21:45 Natale da Chef

23:50 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI 3×10

20:30 NCIS 7×01

21:20 Un’impresa da Dio

23:15 Qualcosa di straordinario

Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Stasera Italia

21:30 Zona Bianca

00:30 Jobs

La7

18:45 Lingo

20:00 TgLa7

20:30 In onda

21:15 Schegge di Paura

23:50 L’uomo dalla cravatta di Cuoio

Tv8 (ch. 125 Sky)

19:05 4 Ristoranti

20:15 4 Hotel

21:30 Quando arriva il Natale

23:15 La città del Natale

Nove (ch. 149 Sky)

19:15 Cash or Trash

20:20 Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo

21:25 Imagine – John Lennon

23:35 Freddie Mercury – L’immortale

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 I Miserabili

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Grantchester 7×01-02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:15 Law & Order Organized SVU 22×01-02

Le Serie Tv Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 House of the Dragon 1×05-06



(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×05-06 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Chicago Med 8×08 1a tv 22:00 Chicago Fire 11×08 1a tv 22:45 Chicago PD 10×08 1a tv

(ch. 112) ore 21:15 1a tv 22:00 11×08 1a tv 22:45 10×08 1a tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Professor Wolfe 1×03-04

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Inception

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Hercules – Il guerriero

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 La maschera di Fango

Rai 5 (ch 23 dtt, 13 Tivùsat) ore 21:15 La La Land

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Alita – Angelo della battaglia



Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 20 anni di meno

Twentyseven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Un tipo imprevedibile

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 In viaggio con papà

Warner Tv (ch. 37 dtt 56 tivùsat) ore 21:15 Little Nicky – Un diavolo a Manhattan

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) 21:10 Scuola di polizia

I Film su Sky

Sky Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 L’eredità della vipera

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il grande Lebowski

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Il mondo perduto: Jurassic Park

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Space Jam

Cinema Action (ch. 305) ore 21:15 Io sono nessuno

Sky Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Firewall Accesso Negato



Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Qualcosa è cambiato

Sky Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Blind Side



Sky Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 I delitti del BarLume – La tombola dei troiai

Show, Sport e documentari in tv: cosa c’è da vedere?