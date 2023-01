Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 2 gennaio 2023: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 2 gennaio 2023, in onda in prima e in seconda serata

1 Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Il re leone

23:30 TG1 Sera

23:35 Natale tra le stelle

01:15 In Vacanza con Viva Rai2!… Aspettando il 16 gennaio

01:30 RaiNews24

2 Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso – Un fantasma dal passato

23:00 The Net – Gioco di squadra – Episodio 5, 6

00:48 Meteo 2

00:55 I Lunatici

02:00 Dream Team

03:30 Due agenti molto speciali

3 Rai 3 20:00 Blob

20:15 Nuovi Eroi – Michele Farina

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole EP6101

21:25 Report

23:20 Illuminate – Lina Wertmüller

00:00 TG3 Sera

00:10 Meteo 3

4 Rete 4 20:30 Controcorrente

21:25 Non Ci Resta Che Piangere

23:49 Pensavo Fosse Amore… Invece Era un Calesse

01:52 Ciak Si Gira: Massimo Troisi

02:22 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:42 La Passeggiata

04:13 Napoli, Sole Mio!

5 Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello Vip

01:50 Tg5

02:25 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:13 Fantaghirò 5 – il Ritorno di Fantaghirò

6 Italia 1 20:30 Vendetta – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Top Gun

23:40 Il Corvo

01:25 Una Vita in Vacanza – Destinazione Sicilia

02:11 Studio Aperto – la Giornata

02:23 Sport Mediaset – la Giornata

02:38 Owen Wilson – Celebrated

03:01 Keanu Reeves – Celebrated

03:24 Il Disastro di Staines – Indagini Ad Alta Quota

04:08 Il Sogno Americano – Black-Ish

7 LA7 20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Paradise Road

23:40 La fiera della vanità

02:10 In Onda

02:50 Camera con vista

03:15 L’aria che tira

8 TV8 20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Natale in affitto

23:10 Una sorpresa sotto l’albero

00:50 Quando il cuore va in vacanza

02:30 Lady Killer

04:05 Coppie che uccidono

9 NOVE 20:25 LBA Serie A

00:30 Viva l’Italia

02:45 Airport Security: Spagna

20 Venti 20:13 L’ Ottimizzazione dell’Empatia – The Big Bang Theory IX

20:36 La Materializzazione della Nonnina – The Big Bang Theory IX

21:04 Mad Max: Fury Road

23:39 Blade

01:59 Ritorno Su Marte – Supergirl III

02:39 Il Seguace Fedele – Supergirl III

03:19 Show Reel Serie Rete 20

03:55 Un Minuto – Chicago Fire

04:36 Prova A Resistere! – Chicago Fire

21 Rai 4 20:34 Criminal Minds ep.1

21:20 Noah

23:37 Anica appuntamento al cinema

23:41 Narciso e Boccadoro

01:44 Sleight – Magia

03:09 Mortal Kombat – Distruzione Totale

22 Iris 20:05 Il Cuore di Drago – Walker Texas Ranger IV

21:00 La Ricerca della Felicità

23:23 La Gatta sul Tetto Che Scotta

01:35 Note di Cinema

01:40 Delitto Perfetto

03:26 John Q

23 Rai 5 20:16 Prossima fermata America S2E6 – Minneapolis – Saint Paul

21:17 Fräulein – Una fiaba d’inverno

22:48 Sciarada Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è: L’altra Roma di Pier Paolo Pasolini

23:42 Stevie Nicks – Wild At Heart

00:45 Devo In Concerto

01:25 Rai News Notte

01:27 Art Rider – Venezia, la pietra e l’acqua – S3E1

02:18 Prossima fermata America S2E6 – Minneapolis – Saint Paul

03:19 Wild School – E1

24 Rai Movie 21:10 Real Steel

23:15 Atmosfera Zero

01:05 Senza un attimo di tregua

02:45 Borsalino

25 Rai Premium 20:25 Il Restauratore – S2E6 – Il vecchio e il cane

21:20 Amore ad Harbor Island

22:50 Belve – Puntata del 25/03/2022

23:45 Cuccioli in festa

01:15 Il Natale della mamma imperfetta

03:00 Un milione di piccole cose S2E3 – A modo mio

03:40 Un milione di piccole cose S2E4 – La tempesta perfetta

26 Cielo 20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Black Book

23:50 Ina: l’esploratrice del porno

00:45 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

27 Twentyseven 20:13 A-Team

21:07 Tammy

22:51 Piccole canaglie

00:24 Shameless

02:24 Hazzard

03:56 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 La storia di Ruth

23:15 Indagine ai confini del sacro

23:50 La compieta preghiera della sera

29 LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 Like – Tutto ciò che Piace

02:10 I menù di Benedetta

04:45 In cucina con Vissani

30 La 5 21:10 Christmas At Dollywood – Magic Night

22:55 Tutto per una Canzone – Magic Night

00:41 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Love Is in The Air I, 24

03:59 Tempesta D’Amore 17, 124

04:49 Centovetrine II

31 Real Time 20:15 Il castello delle cerimonie

21:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34 21:05 Din Don 5 – Bianco Natale

22:52 South Kensington

01:01 4-4-2- Il gioco più bello del mondo

02:43 Ritorno a casa Gori

04:22 Sissignore

35 Focus 20:15 L’ Isola della Melma Aliena – Cose di Questo Mondo VI

21:15 La Medicina Nel Mondo Antico , 1 – la Medicina Nel Mondo Antico

22:15 Gerusalemme Misteriosa

23:15 Il Laboratorio del Mistero – Tesla X-Files

00:15 Cos’è la Gravità? – Brian Cox Avventure Nello Spazio

01:15 Cacciatori D’Eclissi

02:00 End Of The Rope, 2 – Ingegneria Oltre il Limite

38 Giallo 20:05 Miss Fisher – Delitti e misteri

21:10 Vera

23:10 Grantchester

01:10 I misteri di Murdoch

03:10 A Crime to Remember

39 TOP Crime 20:16 Il Dilemma del Prigioniero – Person Of Interest II

21:10 Fuga Dalla Tomba – C.S.I. Miami IV

22:03 Sangue Nell’Acqua – C.S.I. Miami IV

22:57 Il Piatto della Morte – C.S.I. Miami V

23:50 Magia e Morte – C.S.I. Miami V

49 Italia 2 20:20 Il Compleanno di Molly – Mike & Molly

20:50 Un Coinquilino per Carl – Mike & Molly

21:25 Paranoia Costante – American Dad

21:55 Il Censimento Degli Innocenti – American Dad

22:20 L’ Ordine delle Uova – American Dad

22:45 Pesca Fallimentare – Duncanville

23:05 La Ricerca della Paternità – Duncanville

23:35 La Manipolazione Robotica – The Big Bang Theory

00:00 L’ Esaltazione Dei Vegetali Cruciferi – The Big Bang Theory

00:25 L’ Alternativa del Surrogato Felino – The Big Bang Theory

00:50 La Deviazione del Troll Virtuale – The Big Bang Theory

52 DMAX 21:15 Jurassic Night con Barbascura X

21:25 La fine dei dinosauri

23:10 Jurassic Night con Barbascura X

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

03:05 Metal Detective

54 Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Papa Benedetto XVI

21:10 Italia viaggio nella bellezza. Il patrimonio in gioco. L’eredità immateriale dei giochi tradizionali

22:00 Io sono Venezia p.2

22:50 Il segno delle donne – Topazia Alliata

23:40 Radiocorriere delle feste pt. 6

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia