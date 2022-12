Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 25 dicembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 25 dicembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’Eredità

20:00 Tg1

20:35 Soliti Ignoti Speciale Telethon

21:25 Stanotte a Milano con Alberto Angela

00:10 Speciale Tg1

Rai 2

19:00 Una Corona per Natale

20:30 Tg2

21:00 Natale a Castle Hart

22:40 Se Scappi ti sposo a Natale Film

Rai 3

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza

21:20 Non c’è più religione

23:00 Tg3

23:15 Ogni Maledetto Natale – Commedia

Canale 5

18.45 Caduta Libera

20:00 Tg 5

20:35 Paperissima Sprint

21:20 Il 7 e l’8

Giochi di equivoci e due neonati scambiati nel film di Ficarra e Picone

23:25 Tg5

00:15 Cats 1a tv

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 Elf

21:25 Miracolo sulla 34a strada

23:50 Jack Frost



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 The Untouchables – Gli Intoccabili

00:00 Un amore sotto l’albero

La7

20:00 TgLa7

20:30 Uozzap

21:15 Il padre della sposa

Film del 1991 con Steve Martin

23:30 Uno strano scherzo del destino

Tv8 (ch 125 Sky)

19:00 100% Natale 1a tv

21:30 Just Friend – Solo Amici

23:15 Un biglietto per Natale

Nove (ch. 149 Sky)

19:40 Little Big Italy

21:30 The Best of Aldo Giovanni e Giacomo

23:45 Dynamo

Quali sono le serie Tv stasera in Tv domenica 25 dicembre 2022

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 I misteri di Brokenwood 3×04

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 I misteri di Brokenwood 3×04 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Il ritorno di Colombo

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Il ritorno di Colombo Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 20:50 Young Sheldon 3×18-19-20-21

Le Serie Tv stasera su Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 His Dark Materials 3×01-02

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 His Dark Materials 3×01-02 Sky Serie (ch. 112) ore 20:15 Chicago PD 10×06 Chicago Fire 11×06 Chicago Med 8×06

(ch. 112) ore 20:15 Chicago PD 10×06 Chicago Fire 11×06 Chicago Med 8×06 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 I Delitti della Gazza ladra 1×03-04 1a tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Il signore degli anelli – Le due torri

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 L’alba del pianeta delle scimmie

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 First Man Il primo uomo

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 La principessa Sissi

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Cuccioli in festa

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 20:30 Cantando sotto la pioggia 22:10 Mamma mia! ci risiamo



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Ritorno ad Aurora Un Natale speciale

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 22:00 Viaggi di nozze

Warner Tv (ch. 37 e Tivusat 54) ore 21:10 Il mago di Oz

I Film su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Beata te 1a tv

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 A Beautiful Mind

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:45 Beata te

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 L’umo dei ghiacci – The Ice Road

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 On the Line

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Marry Me

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La ricerca della felicità

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Ghostbuster Legacy



Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?