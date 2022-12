Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 21 dicembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 21 dicembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1

18:45 L’eredità

20:00 Tg1

20:35 Porta a Porta Speciale Intervista Giorgia Meloni Soliti Ignoti

21:30 Arnoldo Mondadori – I Libri per cambiare il mondo (Film Tv)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

19:00 FBI 2×01

19:50 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Mi Casa es tu casa

23:15 Bar Stella

Rai 3

20:00 Blob

20:10 Nuovi eroi

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole

21:25 Chi l’ha visto?

00:00 Linea Notte

Canale 5

18:50 Caduta Libera

20:00 Tg5

20:35 Striscia la notizia

21:45 Il Primo Natale

23:55 Tg5



Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI 2×22

20:30 NCIS 6×14

21:20 Wolverine L’immortale

23:55 Kick Ass 2

Rete 4

19:40 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Stasera Italia

21:25 Controcorrente

00:55 Dalla parte degli animali



La7

18:45 Lingo

20:00 Tg La7

20:30 In onda

21:15 Atlantide – Bruxelles Connections

Tv8

19:10 Celebrity Chef

20:15 100% Italia

21:30 A casa per Natale

23:15 Natale a Winters Inn

Nove

19:00 Cash or Trash

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:30 Cash or Trash Xmas Edition

23:40 La mercante di Brera

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 La Sposa

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 La Sposa Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 L’ispettore Barnaby 11×06

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 L’ispettore Barnaby 11×06 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 FBI Most Wanted 1×15-16

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 FBI Most Wanted 1×15-16 Italia 2 (ch. 49 dtt e Tivùsat) ore 21:15 One Piece 15×16-17-18 1a tv

Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 His Dark Materials 3×01-02 1a tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 3×01-02 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Monarch 1×09-10 1a tv

(ch. 112) ore 21:15 1×09-10 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Bull 6×11-12

I Film in chiaro

20 (ch 20 e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Knockout – Resa dei conti

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Il regno del fuoco

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 E.T.

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Mistero a Crooked House

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 Tempesta polare

TwentySeven (ch. 27 dtt 158 Sky) ore 21:10 Mr Bean’s Holiday

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Due settimane per innamorarsi

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Gallo Cedrone

Warner Tv (ch. 37 dtt 56 tivùsat) ore 21:05 L’impero del sole

I Film stasera su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 E’ stato tutto bello Storia di Paolino e Pablito

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Ben is Back

Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Serendipity Quando l’amore è magia

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Pokemon Detective Pikachu

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Attacco al potere

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 The Call

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Il mondo che verrà

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Il colore della libertà

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Belli Ciao

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv?