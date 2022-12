Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 20 dicembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 20 dicembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Filumena Marturano

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:54 Porta a Porta

01:20 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:15 RaiNews24

02:46 Che tempo fa

02:50 Overland 14 – Caucaso: Azerbaigian (Prima parte) – 22/07/2013

03:50 RaiNews24

Rai 2 20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 The Net – Gioco di squadra – Episodio 1

22:25 The Net – Gioco di squadra – Episodio 2

23:25 Bar Stella – Puntata del 20/12/2022

00:20 Generazione Z

01:33 Meteo 2

01:40 I Lunatici

02:30 Casa Italia

03:50 Appuntamento al cinema

03:55 Arctic Air S2E7 – Corsa all’oro

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 20/12/2022

20:15 Nuovi Eroi – Gabriele Salvadori – Puntata del 20/12/2022

20:35 Il cavallo e la torre – Puntata del 20/12/2022

20:50 Un posto al sole

21:20 #cartabianca – Puntata del 20/12/2022

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Sorgente di vita – Puntata del 18/12/2022

01:45 Sulla via di Damasco – “Speranza unica scelta” – 18/12/2022

02:15 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:20 Zona Bianca

00:32 Gunny

03:18 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:38 Una Top Model Nel Mio Letto

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:21 Le Streghe (Di R. Zemeckis)

23:35 X-Style

00:30 Tg5

01:05 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

01:52 Il Grande Giorno – Ciak Speciale

01:55 Uomini e Donne

03:36 L’ Ultimo Spettacolo – Gotham IV

04:21 Un Sospetto Pericoloso – Distretto di Polizia 10

Italia 1 20:24 Portatore di Morte – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 Deadpool 2

23:45 Jonah Hex

01:30 Il Grande Giorno – Ciak Speciale

01:33 Lois Esce Dal Suo Guscio – i Griffin

01:55 Amici Senza Benefici – i Griffin

02:15 Studio Aperto – la Giornata

02:27 Sport Mediaset – la Giornata

02:42 Questione di Gusti – Modern Family

03:02 Il Giorno Dei Trofei – Modern Family

03:22 Cittadinanza Americana – Modern Family

03:42 La Fidanzata di Manny – Modern Family

04:02 La Festa del Diploma – Modern Family

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Il Gattopardo

00:30 Tg La7

00:40 Otto e mezzo

01:20 ArtBox

02:00 L’aria che tira

04:00 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 100% Italia

21:30 La chiave del Natale

23:15 Un Natale con amore

00:50 Natale a Christmas Valley

02:30 Coppie che uccidono

03:20 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Ip Man

23:35 Ender’s Game

01:35 Highway Security: Spagna

20 — Venti 20:13 Il Modulo della Colonizzazione – The Big Bang Theory VIII

20:36 La Termalizzazione dell’Escluso – The Big Bang Theory VIII

21:05 The Corruptor -Indagine A Chinatown

23:28 Downsizing – Vivere Alla Grande

02:03 L’ Ultimo Sacrificio – Supergirl

02:43 Le Avventure di Supergirl – Supergirl II

03:23 Capri Espiatori – Mr. Robot III

04:03 Cancella – Mr. Robot III

Rai 4

20:30 Resident Alien S1E10 Heroes of Patience

21:20 Solomon Kane

23:04 Wonderland pt.13

23:41 Zombie contro Zombie

01:26 Anica appuntamento al cinema

01:29 Seal Team S4E9 Fare i conti

02:16 Seal Team S4E10 Una questione di onore

02:56 Senza Traccia VI ep.12

03:35 Senza Traccia VI ep.13

Iris 20:05 Il Cobra – Walker Texas Ranger IV

21:00 I 4 Figli di Katie Elder

23:32 Alfabeto

23:49 è una Sporca Faccenda, Tenente Parker!

02:01 Parenti, Amici e Tanti Guai

04:05 La Neve Cade Sui Cedri

Rai 5 20:26 Under Italy: I sotterranei di Catania – S2E6

21:15 The Greatest Showman

22:58 Franco Cerri, l’uomo in bemolle

00:09 The Doors – Mr. Mojo Risin’ The Story of L.A. Woman

01:08 Rai News Notte

01:11 Interpretare una coreografia

01:21 In scena – Enrico Maria Salerno

02:18 Under Italy: I sotterranei di Catania – S2E6

03:11 Wildest Antarctic – E2

Rai Movie 21:10 The Great Debaters – Il potere della parola

23:15 Il cane pompiere

01:05 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 A spasso con Daisy

02:55 Operation Finale

Rai Premium 20:20 Un passo dal cielo S6E16 – Lacrime nella pioggia – Parte 2

21:20 I Miserabili – Prima Parte

23:35 Come quando fuori piove

01:50 Nei tuoi panni – Puntata del 19/12/2022

03:00 Un milione di piccole cose S1E2 – La band dei papà

03:40 Un milione di piccole cose S1E3 – Buon compleanno

Cielo 20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:20 Ange e Gabrielle – Amore a sorpresa

23:00 Valérie – Diario di una ninfomane

00:50 Mai stata meglio

02:30 Art Paul of Playboy – L’uomo dietro le conigliette

03:25 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:05 A-team

21:08 La signora ammazzatutti

22:53 Superman II

01:17 Shameless

03:05 Hazzard

04:37 Celebrated: Le grandi biografie

TV2000 20:00 I nostri Presepi – Il mistero di una mangiatoia. Novena di Natale

20:30 TG 2000

20:55 Miracolo nella 34ª strada

22:35 Retroscena

23:15 La compieta preghiera della sera

23:15 Santo Rosario

LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

00:30 La cucina di Sonia

01:00 Mica pizza e fichi

02:00 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Grande Fratello Vip

01:01 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Love Is in The Air I, 15

03:59 Tempesta D’Amore 17, 113

04:49 288 – Centovetrine II

Real Time

20:15 Cortesie per gli ospiti

21:20 Primo appuntamento crociera

22:45 La dottoressa Smile

23:40 The Bad Skin Clinic

Cine34 21:05 Din Don – Un paese in due

22:52 Segreti di cinema – Cine34

23:00 I baccanali di Tiberio

00:44 Il barbiere di Rio

02:37 La palestra

03:59 Dentro lo schermo – filler cine34

04:27 Rag. Arturo De Fanti bancario precario

Focus 20:15 I Mostri Nucleari di Chernobyl – Cose di Questo Mondo VI

21:15 Florida – Lo Stato del Sole

22:15 Yosemite

23:15 Il Tempio del Vento – la Galleria Pininfarina (1972 -2022)

00:15 Come Si Fabbrica una Aston Martin – Automobili: Le Grandi Fabbriche i

01:15 Vita Al Limite – Indagini Ad Alta Quota Xxi

02:00 La Superstrada Sotterranea – Giga Strutture III

02:45 Giganti sul Mare – Mega Shippers II

03:30 Una Vita in Volo – Le Meraviglie del Parco di Yellowstone

04:15 Danimarca, L’Isola della Favole – Viaggiatori – uno Sguardo sul Mondo

Giallo 20:00 Miss Fisher – Delitti e misteri

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 C’era Una Volta Il Natale Di Murdoch

01:10 I misteri di Murdoch

03:10 A Crime to Remember

TOP Crime

20:15 Gli Occhi Su Carter – Person Of Interest i

21:10 Balli, Bugie e Filmati – Law & Order: Unità Speciale Xxi

22:04 Il Battesimo del Fuoco di Garland – Law & Order

22:59 Inchiodato – C.S.I. Miami IV

23:52 Demoni Urbani – C.S.I. Miami IV

00:46 Abuso Minorile – C.S.I. Miami III

01:39 Vendetta – C.S.I. Miami III

02:36 Il Silenzio della Notte – Chicago P.D. VII

03:30 Tgcom24

03:31 Febbre Africana – R.I.S. 3 Delitti Imperfetti

04:24 Le Colpe di Venturi – R.I.S. 3 Delitti Imperfetti

Italia 2 20:20 La Zuppa di Molly – Mike & Molly

20:45 Problemi con la Mamma di Mike – Mike & Molly

21:15 Samson – la Vera Storia di Sansone

23:20 Lois Esce Dal Suo Guscio – i Griffin

23:50 Amici Senza Benefici – i Griffin

00:15 Cadetto Spaziale – i Griffin

00:40 Nato per Gestire (Una Piccola Attività) – Duncanville

01:10 L’ Arte di Vincere – Duncanville

01:30 I Soliti Idioti III , 4

01:50 I Soliti Idioti III , 5

02:10 I Soliti Idioti III , 6

02:30 I Soliti Idioti III , 7

02:50 Lavoro Da Grimm – i Griffin

03:10 Brian è un Cattivo Padre – i Griffin

03:37 La Parola è Mamma – i Griffin

04:00 Tecniche Segrete – Yu Yu Hakusho – Ghost Files

DMAX 21:25 Il codice del Boss

23:20 WWE Smackdown

01:15 Cacciatori di fantasmi

03:00 Misteri perduti

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: 1953 la conquista dell’Everest – 20/12/2022

21:10 Il segno delle donne – Sibilla Aleramo

22:10 Iraq: distruzione di una nazione. Il fantasma

23:10 Storie della tv Walter Chiari

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Alla scoperta del ramo d’oro

00:55 Passato e Presente: 1953 la conquista dell’Everest – 20/12/2022

01:35 Italiani – Mario Rigoni Stern

02:35 Domenica con – Gigliola Cinquetti, da Castrocaro a Sanremo, conquistando l’Europa

03:00 Domenica con – Gigliola Cinquetti

03:05 Domenica con – La rivoluzione della minigonna

03:15 Domenica con – Gigliola Cinquetti e Paul McCartney

03:20 Domenica con – Gigliola Cinquetti

03:35 Festa, farina e forca. Il monaco bianco

Mediaset Extra