Programmi TV stasera: la Guida TV, alla programmazione di prima e seconda serata di oggi, 8 dicembre 2022: i film in onda e cosa c’è da vedere in televisione. Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi e guida TV: i film di stasera, 8 dicembre 2022, in onda in prima e in seconda serata

Rai 1 20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua

23:35 Porta a Porta

23:50 TG1 Sera

23:54 Porta a Porta

01:20 Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:05 RaiNews24

02:40 Tra oasi e tempeste di sabbia – Overland 15 Dai guerrieri di terracotta alle dune del Taklamakan del 07/08/2014

03:40 RaiNews24 Rai 2

20:30 TG2 – 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Che c’è di nuovo – Puntata del 08/12/2022

00:00 Bar Stella

00:58 Meteo 2

01:00 I Lunatici

02:30 Radiocorsa

03:30 Casa Italia

Rai 3 20:00 Blob – Puntata del 08/12/2022

20:15 Marco Sciammarella – Nuovi Eroi – Puntata del 08/12/2022

20:40 Il cavallo e la torre – Puntata del 08/12/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 08/12/2022 EP6084

21:25 Brian Banks – La partita della vita

23:15 100 Opere d’arte tornano a casa

00:00 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Newton. Pt.12 – Il cervello creativo

02:20 RaiNews24

Rete 4 20:30 Stasera Italia

21:25 The Terminal

00:22 Delitto Perfetto

02:29 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:49 La Grande Illusione (Di J. Renoir)

04:33 Gli Scozzesi – Classe di Ferro

Canale 5 20:00 Tg5

20:40 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

21:20 Incastrati

23:35 Tg5

00:11 Segui il Tuo Cuore (Di B. Steers)

02:15 La Voce dell’Intransigenza – Striscia la Notizia

03:02 Vicini di Casa – Ciak Speciale

03:06 Il Regalo Perfetto

04:42 Vivere III

Italia 1 20:24 Il Traditore – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Point Break (Di E. Core)

23:35 Amici per la Morte

01:45 L’ Irlandese in Lotta – i Griffin

02:10 Terapia di Coppia – i Griffin

02:31 Studio Aperto – la Giornata

02:43 Sport Mediaset – la Giornata

02:58 Festa Al Parco – Modern Family

03:18 Diamante Grezzo – Modern Family

03:38 Capodanno A Palm Springs – Modern Family

03:58 Gelosia – Modern Family

04:19 Il Battesimo – Modern Family

LA7 20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 ArtBox

02:30 L’aria che tira

04:30 Tagadà – Tutto quanto fa Politica

TV8 20:20 Ante Factor

21:15 X Factor

00:05 Non è un’altra stupida commedia americana

01:50 Finalmente maggiorenni

03:25 Lady Killer

04:15 Coppie che uccidono

NOVE 20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara

23:10 Il delitto di Garlasco

01:05 Highway Security: Spagna

20 — Venti 20:13 La Ricorrenza del Tutto Può Accadere – The Big Bang Theory VII

20:36 La Trasmutazione di Proton – The Big Bang Theory VII

21:04 Deep Impact (Di M. Leder)

23:36 Il Mondo Perduto: Jurassic Park

02:06 L’ Ultimo Frame – Dc’s Legends Of Tomorrow VI

02:42 Noia Mortale A Bordo – Dc’s Legends Of Tomorrow VI

03:22 Il Testimone – Person Of Interest

04:03 Oltre il Muro – Person Of Interest

Rai 4

20:32 Flashpoint S5E4 – L’occhio indiscreto

21:20 Alien Covenant

23:29 Alien 3

01:26 Anica appuntamento al cinema

01:29 Seal Team III ep.13 Nebbia di guerra

02:17 Seal Team III ep.14 Oggetti nello specchio

02:58 Senza Traccia V ep.13

03:39 Senza Traccia V ep.14

Iris 20:05 Il Codice del Silenzio – Walker Texas Ranger IV

21:00 Arma Letale 4

23:38 Gardener Of Eden-Il Giustiziere Senza Legge

01:29 Il Promontorio della Paura (Di J. Lee-Thompson)

03:13 La Battaglia Dei Giganti

Rai 5 20:18 Under Italy – S1E6

21:16 Giselle (Teatro dell’Opera di Roma, 2022)

23:20 L’ultimo weekend di John Lennon

00:26 Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E1

01:26 Rock Legends: Pet Shop Boys

01:48 Rai News Notte

01:51 Galleria d’Arte Moderna G. Carandente di Spoleto

02:01 Under Italy – S1E6

03:03 Evolution – Il viaggio di Darwin

Rai Movie 21:10 Don’t Say a Word

23:10 Doppio taglio

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

01:05 High Crimes – Crimini di stato

03:00 Movie Mag del 06/12/2022

03:30 Saw 6

Rai Premium 20:20 Un passo dal cielo – S5E20 – Il figlio – Parte 2

21:20 Stasera tutto è possibile – Coast to coast – 03/10/2022

00:15 The Good Doctor S3E7 – Il coraggio di Charlie

01:00 The Good Doctor S3E8 – Lancio sulla Luna

01:45 Nei tuoi panni – Puntata del 05/12/2022

02:55 Heartland S8E5 – La fine e il principio

03:35 Heartland S8E6 – Andarsene

Cielo 20:20 Affari di famiglia

21:15 End of a Gun

23:00 Sex Sells – WeezyWTF nel paese delle meraviglie del sesso

23:50 Porno: tra performance e realtà

01:20 Sesso prima degli esami

02:10 Mio figlio il pornoattore

03:00 Strippers – Vite a nudo

03:50 Sexplora

04:15 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

Twentyseven 20:05 A-Team

21:09 Batman – Il ritorno

23:28 Die Hard – Duri a morire

01:47 Shameless

03:38 Hazzard

TV2000 20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Nostra Signora di Fatima

22:45 Maria, la vita dopo Gesù secondo le tradizioni

23:40 La compieta preghiera della sera

23:40 Santo Rosario

LA7d 20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Brothers & Sisters – Segreti di famiglia

00:30 La cucina di Sonia

01:00 Le parole della salute

01:30 La Mala Educaxxxion

02:50 I menù di Benedetta

La 5 21:10 Love Actually-L’Amore Davvero – Battibecchi D’Amore

23:40 La Volpe e la Bambina – Magic Night

01:33 Grande Fratello Vip- – La5

03:15 Love Is in The Air I, 7

03:59 Tempesta D’Amore 17, 104

04:49 255 – Centovetrine II

Real Time

20:15 Il castello delle cerimonie

22:35 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34 21:07 Mediterraneo

23:02 Puerto Escondido

01:06 Cane e gatto

02:49 Ciao ma’… (baci da Roma)

04:23 Dentro lo schermo – filler cine34

Focus 20:16 Alla Ricerca di El Dorado – Cose di Questo Mondo III

21:16 I Misteri dell’Universo

22:15 I Più Devastanti Buchi Neri dell’Universo

23:15 Freedom Oltre il Confine – 21

01:15 Strumenti Critici – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Giga-Tunnel di Montagna – Giga Strutture II

02:45 A Caccia di Tombe Egizie, 2 – A Caccia di Tombe Egizie

03:30 Diventare Forti – il Cerchio della Vita – Natura Meravigliosa

04:50 Boeing 787: L’Aereo Dei Sogni

Giallo 21:10 Un felice Natale in stile Murdoch

23:05 I misteri di Brokenwood

01:05 Alice Nevers – Professione Giudice

03:15 Delitti di provincia

04:20 Disappeared

TOP Crime

20:16 Il Tavolo Bianco – The Mentalist VI

21:10 Il Pensionamento – Harry Wild – la Signora del Delitto

22:03 Il Video Snuff – Harry Wild – la Signora del Delitto

22:57 L’ Identità – C.S.I. Miami III

23:50 L’ Aereo Dei Soldi – C.S.I. Miami III

00:43 Offesa Mortale – Fbi: Most Wanted i

01:36 La Fuga – Fbi: Most Wanted i

02:32 Infezione – III Parte – Chicago P.D. VII

03:25 Il Custode di Mio Fratello – Chicago P.D. VII

04:19 Tgcom24 C1

Italia 2 20:20 Sesso Robotico – Due Uomini e 1/2

20:45 Spiccare il Salto e Sperare per il Meglio! – Due Uomini e 1/2

21:15 Anarchia – la Notte del Giudizio

23:20 Colpo Mortale! il Portentoso King Punch – One Piece

23:50 L’ Attacco Dei Pesci Guerriero! il Mortale Ponte di Ferro – One Piece

00:20 All’Avventura! Green Bit, L’Isola Dei Folletti – One Piece

00:50 Il Terzo Scontro – My Hero Academia

01:20 La Conclusione del Terzo Scontro – My Hero Academia

01:40 I Soliti Idioti II , 3

02:00 I Soliti Idioti II , 4

02:18 I Soliti Idioti II , 5

02:40 I Soliti Idioti II , 6

03:00 La Famiglia Nielsen – i Griffin

03:20 Il Vecchio e la Grande C – i Griffin

03:40 Niffirg i – i Griffin

04:00 Il Concerto della 1-A – My Hero Academia

DMAX 21:25 Predatori di gemme

23:15 Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch

01:05 Cacciatori di fantasmi

02:55 Ce l’avevo quasi fatta

Rai Storia 20:10 Il giorno e la storia

20:30 Iconologie quotidiane: Francisco Pacheco

20:35 Passato e Presente: Angela Davis una vita per la libertà con la prof.ssa Fiamma Lussana

21:10 a.C.d.C. – Gli Stuart. Un regno di sangue p. 3 La restaurazione

22:10 a.C.d.C. – La vera storia dei Cavalieri Templari p.2 Un impero economico

23:10 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Galleria Borghese, lo scrigno dell’arte

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Iconologie quotidiane: Giotto, Annunciazione

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Claudio Strinati – Puntata del 08/12/2022

00:45 Passato e Presente: Angela Davis una vita per la libertà con la prof.ssa Fiamma Lussana

01:30 Storia della medicina. La fabbrica del corpo – L’arte difficile della chirurgia

02:30 Piccolo Re. Le grandi scelte

03:00 Storia in breve: Rosa Parks e Martin Luther King

03:30 La grande epoque. Art Nouveau

Mediaset Extra